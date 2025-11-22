Los partidos de Asamblea no acuerdan una declaración institucional por el 25N un año más, con Vox apuntando al islamismo

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), interviene durante el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la Asamblea de Madrid no han conseguido, un año más, acordar una declaración institucional en la Cámara de Vallecas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Así, se marca el quinto año consecutivo que no se logra un texto de consenso, concretamente desde 2018, ya que en 2019 la entrada de Vox en la Cámara de Vallecas implicó el fin de los acuerdos por el 25N.

Este año se han cursado, según han informado a Europa Press los grupos parlamentarios, tres propuestas de declaración institucional, procedentes del propio Vox, de PSOE y de Más Madrid.

VOX PIDE ELIMINAR LAS "LEYES FEMINISTAS"

En el caso de Vox aprovecha el 25N para, entre otros, criticar al PSOE por "promover el borrado de la mujer", afirmar que las "violaciones y agresiones sexuales aumentan cada año" por las "políticas de puertas abiertas del bipartidismo".

También carga contra el islamismo y afirma que PP y PSOE han vuelto "en multiculturales" los barrios de España fomentando la "cárcel de tela", mientras que a los socialistas les han acusado de promover "leyes feministas que se dedicaban a sacar violadores de las cárceles" y echaba en cara los fallos en las pulseras antimaltrato.

Para que una declaración institucional sea leída en Pleno se requiere un sí de todos los partidos. Como era previsible no se ha apoyado la de Vox, algo que los de Pérez Moñino han criticado.

PSOE CRITICA LA FALTA DE CONSENSO

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, censuraba este jueves en los pasillos del a Asamblea de Madrid tener que estar "pidiendo 20 años después de la Ley de Violencia de Género" que exista un consenso alrededor de este tema.

Morales ha explicado que su propuesta, que tampoco ha sido aprobada, era el texto que había sido pactado inicialmente entre PSOE y PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero que el PP "se levantó de la mesa".

Era el 13 de noviembre cuando se conocía que los 'populares' rechazaban el texto que quería publicar el PSOE porque no incluía una referencia a la "pésima gestión" del Ministerio de Igualdad con el fallo de las pulseras.

El texto girado por Lorena Morales en la Asamblea proponía entre otros hacer un llamamiento a que todas las administraciones madrileñas se adhieran a programas como ATENPRO o el sistema Viogén, además de reafirmar el objetivo de utilizar todas las herramientas necesarias para poner fin a la violencia contra las mujeres y para que las víctimas puedan desarrollar sus vidas en igualdad y en libertad. También ponía en valor la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el 26 de febrero.

PROPUESTA DEL PP

Por último, el PP planteó otro texto que destaca que detrás de "cada cifra hay una vida truncada y marcada para siempre". "Ese recuerdo es el que nos obliga a no bajar la guardia", sostiene.

Asimismo, pone en valor r la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de la mujer de la Comunidad de Madrid, que cumple veinte años. Una ley "pionera, adelantada al Convenio de Estambul", que reunió en un solo cuerpo legal todas las formas de violencia contra la mujer, dotó de especial protección a las más vulnerables y permitió crear una sólida red de recursos especializados. "Su vigencia es un claro ejemplo de lo que la unidad política y social puede lograr", apostilla.