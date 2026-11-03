Pasea Madrid estrena en su segunda temporada visitas al patrimonio barroco y a la histórica Quinta de Torre Arias

Monumento a Alfonso XII en el parque del Retiro - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal Pasea Madrid volverá a acercar el patrimonio histórico y cultural de la capital a madrileños y visitantes en su segunda temporada con tres nuevos recorridos, dos dedicados al Madrid barroco y otro a la histórica Quinta de Torre Arias.

En esta edición, que se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 30 de diciembre, se ofrecerán un total de 21.610 plazas distribuidas en 15 itinerarios y 963 sesiones de visita. Las reservas se abrirán este miércoles a las 10 horas para las personas mayores de 65 años y a las 12 horas para el público general, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado el valor del programa para acercar a madrileños y visitantes la riqueza patrimonial de la capital y permitirles "descubrir lugares, historias y espacios que forman parte de nuestra identidad y que, en ocasiones, conocemos menos de lo que merecen".

Así, dos de las nuevas propuestas están vinculadas a la exposición 'Teatro de grandeza. Arte, arquitectura y ciudad en el Madrid barroco', que se exhibe en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Se trata de los recorridos 'Madrid, nueva Babilonia. Vida en la Villa y Corte del siglo XVII' y 'Madrid, nueva Jerusalén. Una ciudad eclesiástica y conventual'.

El primero abordará la convivencia entre la vida cotidiana de la ciudad y las necesidades de la corte durante el siglo XVII, con espacios como el antiguo Real Alcázar y la plaza Mayor como enclaves fundamentales.

El segundo se centrará en la importancia de la religión en la configuración de la capital, desde las devociones y los conventos hasta las procesiones y celebraciones que ocupaban sus calles y plazas. Ambos incluirán una visita al oratorio de la Casa de la Villa, obra de Antonio Palomino.

La tercera novedad será una visita-itinerario a la Quinta de Torre Arias, situada en el distrito de San Blas-Canillejas y declarada Bien de Interés Cultural en 2022. La finca refleja la evolución de las quintas madrileñas durante más de cuatro siglos y conserva un palacio, antiguas caballerizas y una importante riqueza vegetal.

El resto de la programación incluye recorridos como 'Goya y La Florida', 'Goya y la Real Academia' y 'Manuela Malasaña y otras mujeres', además de visitas a las quintas de la Fuente del Berro y de los Molinos, los jardines del Buen Retiro, el paseo del Prado, el monumento a Alfonso XII, el frontón Beti Jai, el búnker de El Capricho y la Casa de la Villa.

Un total de once itinerarios contarán con sesiones con plazas reservadas para mayores de 65 años, con el objetivo de facilitar su participación en las visitas guiadas y el acceso al patrimonio cultural de la ciudad.