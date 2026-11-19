Archivo - Operarios durante el descubrimiento de las vías del tranvía en las obras de la Puerta de Alcalá, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). Las obras de reforma de la Puerta de Alcalá que está acometiendo el Ayuntamiento de Madrid ha hecho aflor - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paseo central de la calle Alcalá será transitable desde la mañana de este lunes, ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Es algo verdaderamente esperado por los madrileños durante mucho tiempo y a partir del lunes ya va a poder ser transitable. Quedan todavía algunas obras en cuanto al remate de las aceras en la plaza de la Independencia, que eso seguirá su curso, pero será transitable a partir de la mañana del lunes", ha explicado.

La remodelación de la calle de Alcalá entre las plazas de Cibeles e Independencia tiene como plato fuerte la construcción de este nuevo paseo central, de 3,8 metros de anchura, para ganar en una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá, uno de los elementos patrimoniales del Paisaje de la Luz.

Las obras comenzaron en febrero. El proyecto supone una inversión de 6,1 millones de euros. Contempla una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur. El espacio ganado por la reducción de los actuales carriles permitirá ampliar sustancialmente la acera norte, que soporta la mayor intensidad peatonal de la calle, y recuperar la doble alineación de arbolado histórica con la plantación de 57 nuevos árboles de gran porte, uno de los valores esenciales de este eje que se había perdido.

Se han colocado franjas con plantaciones arbustivas tanto en las dos aceras como en el paseo central. La intervención plantea la renovación de todo el pavimento, que estará compuesto por losa y adoquín de granito y se ha renovado el asfalto de la calzada.

Además se sustituye el alumbrado público por un modelo de farola adecuado al entorno patrimonial ejecutado sobre el diseño histórico utilizado en calle de Alcalá pero con tecnología led de alta eficiencia energética. A ello se unirá la renovación y ampliación del mobiliario urbano y la reordenación de los espacios destinados a terrazas de veladores.