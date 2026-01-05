Las pastelerías madrileñas prevén vender más de 2,9 millones de roscones siendo el preferido el relleno con nata

Las pastelerías madrileñas venderán más de 2,9 millones de roscones siendo el preferido el relleno con nata - ASEMPA

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pastelerías madrileñas tienen previsto vender más de 2,9 millones de roscones siendo el preferido, en el 57% de los casos, el relleno con nata, ha informado la Asociación Empresarial de Pasteleros y Panaderos de la Comunidad de Madrid (Asempas).

La desestacionalización del producto ha llevado al roscón a encontrarse en los obradores madrileños desde noviembre, una señal clara de su expansión más allá de la campaña tradicional de diciembre y enero. Su consumo, subraya la asociación, se extiende ya a momentos cotidianos de los madrileños como el desayuno o la merienda.

Se aprecia la adaptación de la tendencia de consumo con formatos más pequeños, especialmente piezas de 500 gramos, pensadas para distintos tipos de familias. También la reducción del azúcar en las recetas tradicionales, con variedades aptas para intolerancias, como roscones sin gluten y sin lactosa.

Además, ganan presencia los roscones bañados, sobre todo en versiones con chocolate. Según un estudio de Amazon Fresh, una de las características más valoradas son los rellenos. El 57% de la población prefiere el roscón relleno preferiblemente de nata o trufa.

Igualmente se aprecia un repunte por la demanda de productos artesanos, el valor añadido y el trato personalizado característico de la tienda tradicional. En paralelo, el e-commerce continúa expandiéndose, especialmente en comunidades como Madrid, donde las pastelerías artesanas reconocen un crecimiento constante en la venta digital.

Los españoles consumirán alrededor de 30 millones de unidades de Roscones de Reyes, una cifra similar a la del pasado año, según las estimaciones de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac).

En concreto, la patronal del sector de la panadería y pastelería avanza una estabilidad en las ventas de uno de los dulces más típicos e icónicos de la Navidad, ya que las empresas del sector reportan estabilidad en las ventas de roscones con respecto a la anterior campaña.

La distribución también se ha preparado para estos días, donde el roscón no falla en sus lineales. Así, El Corte Inglés elaborará alrededor de 850.000 roscones de Reyes durante esta Navidad, ofreciendo hasta 21 variedades diferentes de roscones, con distintos sabores, tamaños y pesos y donde este año apuesta por la innovación con rellenos de pistacho y de crema de limón, aunque el de nata se consolida como uno de los más demandados por los clientes.

Mientras que cadenas como Viena Capellanes estiman que sus obradores elaborarán durante estos días más de 72.000 roscones, siendo los vacíos y los rellenos de nata los más demandados.

De esta forma, los obradores españoles apuestan cada año por las recetas más tradicionales, sin relleno o con relleno de nata o trufa, pero también apuestan por la innovación con novedosos ingredientes en sus roscones, donde este año se apuesta por el pistacho, aprovechando que ya no sólo se consumen en los días previos a los Reyes Magos.

Igualmente se aprecia un repunte por la demanda de productos artesanos, el valor añadido y el trato personalizado característico de la tienda tradicional, como es el caso de La Duquesita, elegido el 'Mejor Roscón de Reyes 2025', o icónica pastelerías madrileñas como Mallorca o La Mallorquina, entre otras.