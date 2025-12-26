Las pastelerías madrileñas venderán más de 2,9 millones de roscones siendo el preferido el relleno con nata - ASEMPA

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pastelerías madrileñas venderán más de 2,9 millones de roscones siendo el preferido, en el 57% de los casos, el relleno con nata, ha informado la Asociación Empresarial de Pasteleros y Panaderos de la Comunidad de Madrid (ASEMPAS) en un comunucado.

El roscón se consolida como "el rey de los postres y la estrella de las fechas navideñas" y además cada vez va más allá de estas fechas.

Se aprecia la adaptación de la tendencia de consumo con formatos más pequeños, especialmente piezas de 500 gramos, pensadas para distintos tipos de familias. También la reducción del azúcar en las recetas tradicionales, con variedades aptas para intolerancias, como roscones sin gluten y sin lactosa.

La desestacionalización del producto ha llevado al roscón a encontrarse en los obradores madrileños desde noviembre, una señal clara de su expansión más allá de la campaña tradicional de diciembre y enero. Su consumo se extiende ya a momentos cotidianos como el desayuno o la merienda.

Ganan presencia los roscones bañados, sobre todo en versiones con chocolate. Según un estudio de Amazon Fresh, una de las características más valoradas son los rellenos. El 57 % de la población prefiere el roscón relleno preferiblemente de nata o trufa.

Igualmente se aprecia un repunte por la demanda de productos artesanos, el valor añadido y el trato personalizado característico de la tienda tradicional. En paralelo, el e-commerce continúa expandiéndose, especialmente en comunidades como Madrid, donde las pastelerías artesanas reconocen un crecimiento constante en la venta digital.