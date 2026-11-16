Archivo - Luces de navidad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Madrid ilumina sus calles con más de 13 millones de luces LED en 240 puntos de la ciudad, destacando un árbol de 37 metros en Sol, un túnel luminoso en Gran Vía y un ángel gigante d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pastora Soler actuará este sábado en el espectáculo de encendido de la Navidad madrileña, previsto a partir de las 19 horas en la Plaza de Cibeles, ha adelantado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Pastora Soler celebrará con Madrid sus 30 años de trayectoria, tres décadas en las que ha publicado más de 18 álbumes. Es más que probable que en el concierto de encendido suene la canción que llevó a Eurovisión en 2012 y que defendió ante más de 60 millones de espectadores de todo el mundo, 'Quédate conmigo'.

El humorista Carlos Latre hará de maestro de ceremonias en un espectáculo que contará por primera vez con un show de 500 drones en el centro de la ciudad. Dibujarán en el cielo de Madrid más de una decena de figuras típicamente navideñas.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, recordaba hoy las más de 150.000 personas que el año pasado se dieron cita en el encendido de luces. "La verdad es que cada año cuesta más superar las expectativas del año anterior pero hasta el momento el área de Obras y Equipamientos (con Paloma García Romero a la cabeza) lo está consiguiendo", ha declarado.