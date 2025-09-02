El patrimonio de vivienda asequible de EMVS Madrid alcanza el 50% de incremento desde que Almeida es alcalde

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), durante la entrega de las llaves de 82 viviendas destinadas a alquiler asequible en El Cañaveral. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio de vivienda asequible de EMVS Madrid acaba de alcanzar el 50% de incremento en seis años, desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde de la ciudad, con 3.100 nuevas viviendas, ha confirmado el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González.

"Si se repasa a lo largo de estos seis años, prácticamente cada mes podemos ver una promoción nueva a lo largo de toda la ciudad, de la máxima calidad. Esto es la apuesta que estamos haciendo desde el Ayuntamiento porque jamás se había construido tanta vivienda pública", ha remarcado González en un comunicado desde El Cañaveral, 9.

En estos momentos, EMVS cifra en 6.200 las viviendas en construcción, en algún tipo de fase. "Hemos invertido a lo largo de estos seis años 860 millones de euros, muestra del compromiso que tiene el Ayuntamiento con la vivienda pública de calidad", ha indicado el concejal y presidente de EMVS Madrid.

Cañaveral 9 es una nueva promoción pública con 84 viviendas, 123 plazas de garaje y cuatro locales comerciales situada en el distrito de Vicálvaro. Estos nuevos pisos, además de contribuir a aumentar el parque público de viviendas en la capital, posibilitarán el acceso a una vivienda de alquiler asequible a los jóvenes madrileños, ayudando, de esta forma, a uno de los grupos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, ha destacado el Consistorio.

Para la construcción de esta promoción se ha contado con una inversión de más de 19 millones de euros, incluyendo el valor del suelo. De ellos, 15 millones han sido aportados por el Consistorio madrileño y 4 proceden de fondos Next Generation de la Unión Europea, según el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

ALQUILERES DE ENTRE 200 Y 800 EUROS

La promoción Cañaveral 9 se conforma de 84 viviendas, con 24 viviendas de dos dormitorios, con cuatro de ellas en planta baja, adaptadas a personas con movilidad reducida; 52 de tres, y ocho de cuatro. Por estos nuevos pisos, sus futuros [14:00, 2/9/2025] Amaia: inquilinos nunca pagarán de renta más del 30% de los ingresos de la unidad familiar y el precio del alquiler oscilará entre los 200 y 800 euros mensuales.

Se plantea como un edificio compacto con patios centrales cerrados y patios abiertos, lo que permite que las viviendas tengan ventilación cruzada y que el conjunto funcione como un ventilador activo de aire para el confort de las viviendas. Bajo rasante se proyectan dos plantas sótano destinadas a aparcamiento. En los espacios comunes se ha diseñado un espacio verde con jardín perimetral, lo que permitirá refrescar el ambiente y favorecerá la convivencia vecinal.

El coste total de las 13 promociones con 1.212 viviendas públicas que EMVS Madrid está edificando en este nuevo desarrollo del sureste de la capital es de 265 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Madrid ha destinado 234 millones de euros.

El 80% de estos pisos, es decir, más de mil, irán destinados a jóvenes y a familias con hijos menores, aumentando sus posibilidades de emancipación y de iniciar su propio proyecto de vida en una residencia acorde a sus necesidades domésticas.

De estas 13 promociones de vivienda pública proyectadas en este nuevo desarrollo, tres de ellas (Cañaveral 1, 2 y 3) ya se han entregado a sus adjudicatarios; Cañaveral 4 y 6 se sortearon el pasado mes de abril y está previsto que Cañaveral 5 y 12 se sorteen en el cuarto trimestre de este año; Cañaveral 9 ya ha finalizado sus obras y las otras cinco promociones restantes se encuentran en ejecución en estos momentos.

PATRIMONIO DE 9.400 VIVIENDAS

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo posee un patrimonio de casi 9.400 viviendas públicas para los madrileños, "dato que consolida a Madrid en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana".

Además, la empresa municipal cuenta con casi 6.100 viviendas en distintas fases de proyecto y ejecución. De ellas, 1.829 ya están en marcha en 23 promociones, a las que hay que añadir los 2.200 pisos de alquiler que ya han comenzado a licitarse a través del Plan Suma Vivienda, que contempla fórmulas de colaboración público-privada para el desarrollo residencial en Los Berrocales y Los Ahijones.

"Este alto nivel de construcción de vivienda nueva supuso que el pasado año EMVS Madrid fuera la responsable de la construcción de tres de cada diez viviendas edificadas en toda España destinadas a alquiler asequible sin opción a compra, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Todo ello convierte a EMVS Madrid en la primera promotora de vivienda pública de España", ha indicado el Ayuntamiento.