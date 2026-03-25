La Paz cerró 2025 con 161 trasplantes de órganos, cifra récord para el hospital

Archivo - Archivo.- Fachada del Hospital Universitario de la Paz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Paz ha cerrado 2025 con 161 trasplantes de órganos, con un total de 189 órganos trasplantados, lo que supone la cifra más elevada registrada hasta la fecha en el centro, incluyendo el primer trasplante cardiaco de adulto realizado en sus instalaciones.

Durante 2025, se realizaron 81 trasplantes en pacientes infantiles y 80 trasplantes en pacientes adultos, unos datos que reflejan el papel estratégico del hospital en los programas de trasplante de alta complejidad y, de manera especial, en el ámbito pediátrico, ha destacado el centro hospitalario en un comunicado.

En el ámbito pediátrico, han sido hepáticos, renales, multiviscerales, cardiacos y pulmonares, incluyendo procedimientos combinados de alta complejidad y técnicas avanzadas como la bipartición hepática, que ha permitido beneficiar a más de un receptor a partir de un mismo donante.

El Hospital Universitario La Paz es el único centro en España en realizar trasplantes multiviscerales en población pediátrica, realizando en 2025 un total de 10, lo que supone un importante incremento respecto a 2024 en el que se hicieron tres procedimientos de estas características.

En pacientes adultos, el trasplante renal fue el más numeroso, con 74 intervenciones, alcanzando también el máximo histórico en este programa. Asimismo, se llevaron a cabo trasplantes cardiacos en pacientes adultos con cardiopatía congénita, un programa altamente especializado y acreditado en el centro.

La actividad de la Unidad de Coordinación de Donación y Trasplantes incorpora además la gestión del implante de 486 tejidos humanos, entre ellos córneas, membrana amniótica, esclera, tejido osteotendinoso, válvulas cardiacas e injertos vasculares.

La adaptación a la normativa europea SoHO (tratamientos basados en estas sustancias de origen humano, por sus siglas en inglés) ha permitido ampliar las competencias de la Unidad, incorporando nuevas modalidades de tejidos y reforzando la seguridad y trazabilidad de todo el proceso.

A ello se suma la coordinación de 49 reimplantes de miembros, tanto en pacientes adultos como pediátricos.

En un comunicado, el centro hospitalario ha subrayado que estos resultados son fruto del trabajo continuado y coordinado de la Unidad de Coordinación de Donación y Trasplantes, los equipos médicos y de enfermería, los servicios quirúrgicos y centrales del hospital y la colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes y la Oficina Regional de Trasplantes de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, ha destacado que el hospital mantiene una actividad asistencial "permanente, garantizando la calidad y la excelencia clínica en todo el proceso de donación y trasplante y el acompañamiento a las familias".