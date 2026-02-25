La Paz inaugura la instalación de una cebra de tamaño natural, símbolo internacional de las Enfermedades Raras - TAKEDA

El Hospital Universitario La Paz ha inaugurado este miércoles la instalación de una cebra de tamaño natural, reconocida como símbolo internacional de las Enfermedades Raras, que permanecerá ubicada entre el vestíbulo de Consultas Externas del Hospital Infantil y la sala de espera de Urgencias Pediátricas, dos espacios de alto tránsito para pacientes infantiles y sus familias.

Se trata de una iniciativa impulsada por Takeda con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el 28 de febrero, orientada a reforzar la sensibilización entre familias, profesionales y visitantes, ha indicado la compañía biofarmacéutica en un comunicado.

La instalación permitirá que los pacientes pediátricos participen en la intervención de la escultura añadiendo color sobre la superficie de la cebra. Esta dinámica facilita que los niños interactúen con el símbolo y, al mismo tiempo, contribuyan a visibilizar las más de 7.000 enfermedades raras desde un contexto asistencial.

"Para el centro es un honor acoger una iniciativa que contribuye a visibilizar a las personas con enfermedades raras y a sus familias, subrayando que, como hospital de referencia, La Paz mantiene un firme compromiso con el diagnóstico precoz, el abordaje multidisciplinar y el acompañamiento integral, especialmente en el ámbito pediátrico", ha subrayado el subdirector gerente del Hospital Universitario La Paz, Javier Cobas Gamallo.

Asimismo, ha señalado que este tipo de acciones refuerzan el mensaje de atención personalizada y humana, poniendo en valor la necesaria colaboración entre profesionales, instituciones y entidades para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes".

Por su lado, Ana Ribera, directora de la Unidad de Enfermedades Raras de Takeda España, ha remarcado que esta acción simboliza el compromiso de la compañía con las personas que conviven con una enfermedad rara y con quienes las acompañan cada día, familias, profesionales sanitarios y equipos asistenciales. "En Takeda creemos en la importancia de visibilizar estas patologías y en la fuerza que tiene un ecosistema unido para mejorar el diagnóstico, la atención y, en definitiva, la vida de los pacientes", ha subrayado

La intervención en La Paz marca el inicio de un recorrido itinerante por otros hospitales de la Comunidad de Madrid y posteriormente de distintos puntos del país, reforzando así un movimiento colectivo de sensibilización.