Pepa Pedroche: "La cultura no está en lo alto de una escalera a la que hay que trepar"

Una escena de 'Los locos de Valencia', la comedia de Lope de Vega que abrirá la temporada de Teatros del Canal en una versión de José Luis Alonso de Santos, con canciones y música en directo. - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora teatral Pepa Pedroche defiende la necesidad de acercar el teatro a los jóvenes desde la educación y cambiar la forma de presentarles la cultura para que no la perciban como algo elitista o ajeno, una idea que también está en el centro de su propuesta de 'Los locos de Valencia', la comedia de Lope de Vega que abrirá la temporada de Teatros del Canal en una versión de José Luis Alonso de Santos, con canciones y música en directo.

"A veces confundimos la cultura con saber muchas cosas en vez de con tener muchas ganas de conocer", ha afirmado Pedroche en una entrevista con Europa Press antes del aterrizaje del espectáculo, que podrá verse del 1 al 20 de septiembre en la Sala Verde.

Para la directora, uno de los obstáculos está en situar el teatro en "un listón tan alto" que los jóvenes tengan la sensación de que nunca podrán alcanzarlo. Frente a ello, propone transmitirles que pueden acercarse al arte sin sentirse "torpes o incultos".

"La cultura no está en lo alto de una escalera a la que hay que trepar", ha señalado Pedroche, que mantiene un contacto habitual con el ámbito educativo. A su juicio, es necesario hacerles entender que la cultura "forma parte de su entorno" y que las obras de teatro, la música o el arte están ahí para que cualquier persona sienta algo al encontrarse con ellos.

LOS CLÁSICOS, ABIERTOS A OTRAS MIRADAS

Esa apuesta por ampliar públicos también se refleja en el teatro del Siglo de Oro, con "muchísimas compañías de gente muy joven" que, según Pedroche, abordan los clásicos desde perspectivas diversas y buscan en ellos posibilidades que van más allá del texto.

"Son clásicos porque cuentan cosas que nos interesan siempre", ha resumido. Esa vigencia, ha explicado, permite tanto puestas en escena más convencionales como propuestas que incorporan otros lenguajes, entre ellas la comedia musical que ahora dirige.

En 'Los locos de Valencia', Alonso de Santos ha desplazado el foco hacia la locura amorosa y ha buscado una historia y un espacio atemporales. Una decisión que, según Pedroche, le ha permitido alejarse de los elementos más ligados a la época del original y dejar que "la imaginación vuele hacia muchos lugares".

La trama sigue a Floriano, que huye a Valencia convencido de haber matado al príncipe Reinero durante una disputa amorosa y se refugia en un hospital para personas con problemas de salud mental. Allí conoce a Elvira y se desencadena una sucesión de enredos, identidades fingidas y equívocos.

En el centro permanece una pregunta: si las personas se enamoran porque están locas o se vuelven locas al enamorarse. "Nunca lo vamos a saber de verdad", ha respondido Pedroche, que espera que el espectador salga del teatro acompañado por esa "eterna cuestión para el ser humano".

CANTAR Y BAILAR A LOPE

La música es uno de los ejes del montaje, con fragmentos de otras obras de Lope adaptados por Alonso de Santos como canciones que se integran en la acción y acompañan el recorrido de los personajes.

"Las canciones tienen un sentido dramatúrgico dentro de la obra", ha explicado la directora. El objetivo, ha precisado, es que los intérpretes canten y bailen desde sus personajes para seguir contando la historia.

Para ello ha contado con el compositor Alberto Vela y con Alberto Sánchez en las coreografías. "Todo parte de la interpretación", ha insistido Pedroche sobre una propuesta en la que la música en directo, las canciones y las danzas conviven con el verso.

La directora también ha señalado que la lectura del original le permitió identificar momentos "incluso crueles" en la representación del trato que recibían las personas con enfermedades mentales. "Afortunadamente hoy vemos todo este mundo desde otro punto de vista", ha afirmado, aunque ha advertido de que "queda mucho por hacer, por defender y por explorar".

"CON GANAS DE VIVIR, DE AMAR, DE REÍR"

Pedroche explica que recibió la propuesta de dirigir el espectáculo durante una visita a casa de Alonso de Santos, con quien había trabajado previamente como directora asistente en 'Numancia'. "Me quedé pegada al sillón", ha recordado sobre un encargo que asumió como un reto.

Tras las dos funciones de estreno en el festival Clásicos en Alcalá, ahora la producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal, en coproducción con Clubmedia Network y el Complejo del Teatro San Martín de Buenos Aires, llega a la Sala Verde con el amor, el humor, la belleza, la poesía y el optimismo como ejes.

"Es una obra de la que el público sale optimista, con ganas de vivir, con ganas de amar, de reír", ha asegurado Pedroche. Una reacción que, en el mundo actual, considera "una maravilla".