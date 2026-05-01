Pepe Viyuela, Sharon Fridman y Morboria protagonizan la programación de mayo en el Real Coliseo de Carlos III

Pepe Viyuela, Sharon Fridman y Morboria se suben al escenario del Real Coliseo de Carlos III - REAL COLISEO CARLOS III

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial acogerá durante el mes de mayo un total de siete propuestas de teatro, danza y música, con nombres destacados como Pepe Viyuela, Sharon Fridman y la compañía Morboria.

Así lo ha trasladado en un comunicado la dirección de este espacio histórico, considerado el teatro cubierto más antiguo de España que conserva su estructura original y el único teatro de corte que permanece en funcionamiento.

Entre las citas destacadas para el mes que empieza figura 'El barbero de Picasso', protagonizada por Pepe Viyuela y Antonio Molero. La obra, escrita por Borja Ortiz de Gondra y dirigida por Chiqui Carabante, propone una comedia agridulce inspirada en la figura de Eugenio Arias, amigo de Pablo Picasso durante su exilio en Francia, y podrá verse este viernes en el marco de las Fiestas del Dos de Mayo.

La programación teatral se completa con la lectura escenificada de 'Escuadra hacia la muerte', de Alfonso Sastre, bajo la dirección de Luciano García Lorenzo y Ernesto Arias; así como con 'Entre bobos anda el juego', de Francisco de Rojas Zorrilla, que la veterana compañía Morboria llevará a escena los días 8 y 9 de mayo.

Asimismo, la directora Ana Merino presentará 'La redención', una distopía con reflexión medioambiental que llegará al escenario el 23 de mayo.

LA DANZA, TAMBIÉN PROTAGONISTA

En el apartado de danza y música, el coreógrafo Sharon Fridman dirigirá 'Paisajes de oro', un espectáculo dirigido a público infantil a partir de dos años que obtuvo el premio al Mejor Espectáculo de Danza en FETEN 2025.

Por su parte, Pedro Fernández Embrujo presentará 'Zarzuela & Flamenco. Un legado en Hispanoamérica', una propuesta que fusiona ambos géneros con una mirada contemporánea.

La programación musical incluirá también 'Noche de góspel internacional', con el cantante Derrick Starks al frente de un coro de cinco voces, así como la actuación del grupo canadiense L'orchestre d'hommes-orchestres, que presentará 'Performs Tom Waits', inspirado en el universo del músico estadounidense Tom Waits.

El Real Coliseo de Carlos III, inaugurado en 1771 bajo el reinado de Carlos III, forma parte de los denominados teatros de corte del siglo XVIII y ha mantenido su actividad, con distintas etapas, hasta la actualidad. Reabierto en 2010 tras un proceso de rehabilitación, continúa hoy su labor como espacio dedicado a la exhibición escénica.