El periodista David Guerrero combate en el libro 'Corres como una niña' la LGTBfobia en el deporte

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista madrileño David Guerrero recorre y analiza en su libro 'Corres como una niña' (editorial Dos Bigotes) los estereotipos en el deporte sobre el colectivo LGTBI y las mujeres y resalta a las personas que "se han esforzado por romper barreras".

"Hace diez años comencé en el club de rugby Madrid Titanes, el primero en ser LGTBI inclusivo en España. Durante un partido, un jugador del otro equipo me dijo que no jugaba tan mal para ser gay. Ahí me di cuenta de que había un montón de estereotipos", ha recordado el periodista en declaraciones a Europa Press.

Fue este un punto de inflexión para que el escritor y el club comenzaran "una visibilización necesaria para acabar con estos comentarios y con esos tabúes en torno a las personas LGTBI que practican deporte". Una de esas acciones ha sido escribir este libro, donde ha trasladado su década en el activismo para que sirva como "herramienta".

"Aquí reúno todo lo que ha ocurrido y cómo están las cosas en el mundo del deporte para este colectivo. Además, cuento qué ha pasado con el deporte femenino, ya que toda esta discriminación viene de la raíz de los estereotipos hacia las mujeres en este ámbito", ha asegurado Guerrero.

En este sentido, ha explicado que el título 'Corres como una niña' nace inspirado en el "insulto más habitual" para los deportistas que son gais visibles, una concepción que "utiliza" a las mujeres de una forma "misógina y machista, ya que se resalta que ellas no saben hacer ningún deporte".

A lo largo del ensayo, el periodista analiza la situación del fútbol en España como "la disciplina con mayor invisibilidad y violencia verbal contra las personas no normativas", señala aquellos países que "no respetan los derechos humanos y que usan el deporte para limpiar su imagen internacional" o recuerda el papel "decisivo" que juegan los medios de comunicación en la "correcta" divulgación de la diversidad.

UN ANÁLISIS DEL PASADO Y PRESENTE EN EL DEPORTE

'Corres como una niña' también incluye entrevistas a deportistas como Pau Ribes, pionero en natación sincronizada; Alba Palacios, la primera futbolista transexual federada en España, o Víctor Gutiérrez, jugador de la Selección Española de Waterpolo.

"Este libro está cargado de realidad y de historias de superación. Todas las personas que he entrevistado para esta obra son las verdaderas protagonistas del cambio, las que han hecho una visibilidad y un esfuerzo por romper barreras", ha resaltado Guerrero.

Asimismo, ha subrayado que "lo que más busca" es que sea una historia divulgativa, "que se pueda acercar a cualquier persona". En esta línea, ha indicado que en torno al debate sobre las mujeres trans y "su ventaja competitiva" habría que abordarlo desde otra perspectiva, "conociendo lo que han vivido, cómo han vivido y qué necesitan".

Para David Guerrero, es "importante" analizar el pasado y el presente en el deporte porque "así uno comprende lo que sucede en este momento". Además, ha asegurado que "ha conseguido recuperar la memoria histórica de las mujeres en el deporte", como Anita Carmona Velete, una mujer de Vélez-Málaga que tenía que disfrazarse de varón para jugar al fútbol en los años 20.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por otro lado, Guerrero, periodista que trabaja para medios como la Cadena Ser o Europa Press, ha subrayado que hay un capítulo del libro que reflexiona sobre las malas prácticas que se realizan en el periodismo con respecto al trato que hacen a las mujeres y a las personas LGTBI en el deporte.

"El colectivo solo sale en las portadas cuando hay una agresión, si sucede algo fuera de lo normal o si una persona habla sobre su orientación sexual. En cuanto a las mujeres, yo sigo sorprendido porque algunos medios pregunten siempre sobre la conciliación o que hagan un ranking con las deportistas más guapas", ha lamentado.

Apuesta, además, por el deporte base. "Creo que debemos separarnos lo máximo posible del deporte profesional y de élite y trabajar en el deporte base. El 96% de la población hace ligas infantiles, municipales o inferiores. El deporte se debe centrar en la socialización, en la salud, en la generación de espacios inclusivos y en los valores reales", ha subrayado el periodista.

Guerrero ha recalcado que el objetivo de su libro es que llegue a toda la gente que trabaja en el mundo del deporte, quienes lo aman y que está dirigido para todas las personas "que creen que pueden cambiar las cosas, ya que el deporte es un espacio de valores".

"También está dirigido a quienes no entienden cuál es la situación del deporte, sobre todo, para sumar agentes del cambio que tengan una mirada diferente y que traten a las personas diferente de una manera más correcta", expresa Guerrero.

Guerrero (Madrid, 1980) es también presidente de la asociación Deporte y Diversidad y responsable de formación en ADI LGTBI+, además de asesor especializado en esta materia en la Real Federación Española de Atletismo y en la Fundación Pedro Zerolo.