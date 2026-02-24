Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad crecen un 8,4% en enero, superando las 2 millones de estancias

Turistas en la Plaza Mayor, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid crecieron un 8,4% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 2.085.517 estancias, y encadena diez meses de crecimiento, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 3,43% más de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 960.234 viajeros. Por nacionalidad, 483.240 eran residentes en España, el 50,33%, mientras que 476.993 (49,67%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0,4% y los extranjeros aumentaron un 7,6%.

Del total de pernoctaciones en la región, 891.307 las realizaron residentes en España (un 42,74%), mientras que 1.194.210 (57,26%) fueron residentes en el extranjero. Además, se alcanzó en enero una ocupación del 52,87% y el sector hotelero empleó a 17.498 personas (un incremento del 8,1% interanual).

Por otro lado, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 136,68 euros, lo que representa una subida del 3% interanual. En general, los precios subieron un 3,69% respecto al año anterior en Madrid.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07%, seguida de Madrid (52,87%) y Cataluña (46,55%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (23,6%), Cantabria (23,81%) y Castilla - La Mancha (23,93%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43%) en enero junto a Cataluña (14,77%) y Andalucía (14,29%).