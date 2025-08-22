Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad de Madrid aumentan un 1,13% en julio con más de 2,3 millones de estancias

Archivo - Turistas con maletas por el centro de la ciudad, a 19 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La capital fue uno de los puntos turísticos de España con más pernoctaciones hoteleras, por detrás de Barcelona

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid subieron un 1,13% en julio en comparación con el mismo mes de 2024, hasta sumar 2,3 millones, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región madrileña se alojaron un 0,7% más de turistas en julio que hace un año, alcanzando los 1.179.239 viajeros, de los que 527.894 eran nacionales y 651.345 extranjeros. La estancia media en este tipo de establecimientos ha rozado las dos noches (1,97).

Así, del total de pernoctaciones en la Comunidad de Madrid (2.330.843), 903.133 las realizaron residentes en España, mientras que 1.427.710 fueron de extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España bajaron un 9,32% frente a la subida del 8,33% de los foráneos.

En relación a la capital, la visitaron en julio un total de 948.366 turistas, 581.584 de ellos extranjeros y 366.812 residentes en España, que realizaron más de 1,26 millones de pernoctaciones, con una estancia media que roza las dos noches (1,93). Además, Madrid fue en julio, uno de los puntos turísticos de España con más pernoctaciones hoteleras, por detrás de Barcelona (1,82 millones).

A cierre de julio, la región alcanzó una ocupación del 59,53%. En concreto, disponía de 1.146 hoteles abiertos, un 3,75% menos que en julio de 2023, y con 124.439 plazas, un 1,03% más que en el mismo mes del año anterior.

En cuanto al personal empleado, los hoteles contaban con 16.790 personas, un 5% más en comparación con el mismo mes de 2024. Además, la tarifa media diaria en la región se situó en julio en los 131,71 euros, un 0,72% más que hace un año.

DATOS NACIONALES

El sector hotelero español siguió consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8% en las pernoctaciones y un aumento del 5% en los precios en comparación con igual mes de 2024.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado.

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 44,6 millones en julio, impulsadas principalmente por los viajeros internacionales, que incrementaron un 2,1% sus estancias. Por su parte, los residentes en España elevaron sus pernoctaciones hoteleras un 1% interanual en el séptimo mes del año.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,2% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.