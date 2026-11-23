Archivo - U Music Hotel en Madrid - OWEN KOLASINSKI/OWENKOLAS.COM - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Madrid en octubre empeoran y descienden un 2,7% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 2.528.942 operaciones, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,81% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.249.073 viajeros. Por nacionalidad, 542.865 eran residentes en España, el 43,46%, mientras que 706.208 (56,54%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,3% y los extranjeros se redujeron un 0,3%.

Del total de pernoctaciones en Madrid, 911.721 las realizaron residentes en España (un 36,05%), mientras que 1.617.221 (63,95%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 202,02 euros, lo que representa una subida del 16,1% interanual. En general, los precios subieron un 14,97% respecto al año anterior en Madrid.

En total, en Madrid se alcanzó en octubre una ocupación del 63,67% y el sector hotelero empleó a 18.399 personas (un incremento del 9% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77%, seguida de Baleares (67,61%) y Madrid (63,67%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (42,96%), Asturias (43,27%) y Cantabria (45,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67%) en octubre junto a Canarias (18,12%) y Andalucía (15,68%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13%) y en Madrid (+14,97%). La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54%.