Perpinyà dice que el Covid no entiende "de festivos ni santorales" y pide no esperar al puente para contratar personal

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha celebrado que la Comunidad de Madrid vaya a cerrar perimetralmente durante 10 días, del 4 al 14 de diciembre, pero ha avisado de que el Covid-19 "no entiende ni de festivos ni de santorales" y cree que no hay que esperar al puente para "contratar rastreadores".

La Comunidad de Madrid se cerrará perimetralmente durante 10 días, desde las 00.00 horas del 4 de diciembre, viernes, hasta las 00.00 horas del lunes 14, según ha anunciado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covi-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

A este respecto, Perpinyà, en declaraciones remitidas a los medios, ha indicado que "cualquier prudencia es poca" y que, por ello, celebran esta decisión.

No obstante, ha trasladado que el Covid "no entiende ni de festivos ni del santoral". "No hay que esperar al puente para contratar rastreadores y reforzar el sistema sanitario para blindar la Navidad y futuras olas", ha zanjado.

