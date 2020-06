Perpinyà lamenta que este año "se luzca por la puerta de atrás" la bandera LGTBI: "Madrid merece algo más que excusas"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado este martes que este año la Comunidad de Madrid "no luzca o lo haga por la puerta de atrás" la bandera LGTBI, cuando es una ciudad "libre y orgullosa que merece algo más que excusas jurídicas y celebraciones con la boca pequeña".

Así lo ha expuesto Perpinyà en declaraciones remitidas a los medios tras la Junta de Portavoces, después de que ayer el edificio de Vicepresidencia luzca la bandera LGTB mientras que la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, no haya hecho lo mismo por la sentencia del Tribunal Supremo que indica que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.

"Nos duele mucho que este año Madrid no luzca, o lo haga por la puerta de atrás, la bandera LGTBI. Madrid es una ciudad libre y orgullosa y merece algo mas que excusas jurídicas y celebraciones con la boca pequeña. Parece de cajón que si se puede poner la bandera en Vicepresidencia se pueda poner también en Presidencia", ha sostenido.