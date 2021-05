Las personas de 55 y 56 años podrán pedir cita en el sistema de autovacunación desde este lunes

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas de entre 55 y 56 años que no hayan recibido ninguna dosis podrán pedir cita a través del sistema de autovacunación desde este lunes a las 9 horas, ha informado el viceconsejero en funciones de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en rueda de prensa.

Más de 220.000 personas se beneficiarán de esta novedad para vacunarse en el Wizink Center o en el Wanda Metropolitano a través de la página web de la Comunidad (www.comunidad.madrid/covid-19 ) o de la tarjeta sanitaria virtual. Zapatero ha calificado de "éxito" el sistema de autocita tras 29.000 peticiones entre personas de 57 y 67 años en sólo dos días.

Con esta ampliación de la franja de edades, la Comunidad de Madrid ha aumentado para la próxima semana las agendas de vacunación de 2.000 a 9.000 citas al día (en torno a 4.500 por centro de vacunación) en el Wanda Metropolitano y WiZink Center.

CÓMO FUNCIONA

Para usar la aplicación de autocitación a través de los dispositivos digitales, el paciente deberá introducir su CIPA (Código de Identificación Personal Autonómico de la tarjeta sanitaria pública), DNI/NIE o pasaporte y añadir su fecha de nacimiento. Posteriormente, el sistema comprueba si el usuario está registrado en el repositorio poblacional de las bases de datos de la Comunidad de Madrid. De igual modo, se comprueba que el paciente no tiene ninguna vacuna registrada en el Registro Único de Vacunación (RUV).

Seguidamente, el sistema comprueba si el ciudadano está en el rango de edad habilitado. En la pantalla de su dispositivo móvil se le mostrará un listado de centros disponibles según la franja de edad o grupo de vacunación, y podrá elegir centro e intervalo horario. Una vez realizada su elección, en la pantalla de su móvil aparecerán los días con los huecos disponibles, con 48/72 horas de antelación y con una ventana de opciones inicial de una semana.

Por último, elegirá el día y el hueco disponible y el sistema de autocitación mostrará todos los detalles de su elección. Una vez seleccionada la cita recibirá un código de verificación a través de un sistema de SMS para proceder a su confirmación. A continuación le aparecerán los datos de su cita junto con un QR para facilitar su acceso al punto de vacunación. Además, el ciudadano recibirá un SMS de recordatorio, con al menos 24 horas de antelación, que incluirá el código QR que deberá mostrar en el acceso al recinto de vacunación.

SEGUIR CITANDO POR SMS

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha puntualizado "que no significa que no se vaya a seguir citando con SMS", vía con la que la Comunidad seguirá tratando de asegurar la vacunación de personas que, por distintas razones, no acudieron a vacunarse en la fecha inicial.

La Comunidad tiene previsto incorporar en el mes de junio todos los puntos de vacunación masiva a este sistema de autocita para que cualquier rango de edad establecido pueda solicitar lugar, hora y fecha más conveniente al ciudadano.

Además se trabaja en que una vez administrada la primera dosis la persona vacunada obtenga de forma automática la cita para la segunda y así "poder organizarse para sus vacaciones y viajes".