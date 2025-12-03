Personas con discapacidad intelectual alzan la voz como diputados por un día de la Asamblea y reclaman avances para 2035

Personas con discapacidad intelectual alzan la voz como diputados por un día de la Asamblea de Madrid y reclaman avances para 2035 - PLENA INCLUSIÓN MADRID

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas con discapacidad intelectual o desarrollo han alzado este miércoles su voz como parlamentarios de la Asamblea de Madrid para reclamar mejoras y avances de cara a 2035 como parte de la XVI edición de la iniciativa Diputados por un Día impulsada por Plena Inclusión Madrid, que ha coincidido este año con el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

Alrededor de las 10.30 los escaños se han ido llenando de sus señorías que han viajado a un hipotético pleno celebrado en 2035 para plantear cómo deberían ir evolucionando las políticas de aquí a diez años.

Así, a lo largo de la mañana han ido trazando los caminos que llevarían a los avances "esenciales" para alcanzar un escenario ideal de derechos y oportunidades con la mirada puesta en la integración total.

El hemiciclo ha escuchado en primera persona las reclamaciones de este colectivo, tales como personas de apoyo para poder disfrutar del ocio, un transporte accesible que no sea "un lío con demasiadas tarjetas" para cada opción de movilidad. "Yo también quiero elegir dónde y con quién vivo", ha planteado una parlamentaria, poniendo en el foco la importancia de poder decidir sorbe su propio proyecto vital del que también es pieza fundamental "trabajar y tener un sueldo como cualquier otra persona".

También han dejado un recado expreso y concreto a la Asamblea, la eliminación del término "minusválido" del Estatuto de Autonomía en favor de la expresión "personas con discapacidad". Este tema ha sido recurrente a lo largo de los años y esta legislatura hubo consenso entre las fuerzas para aplicar el cambio, aunque finalmente las negociaciones encallaron.

CONSTRUIR FUTURO DESDE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Escuchar expresar sus "deseos, anhelos y peticiones" es fundamental, según ha indicado el presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, quien ha reivindicado que la política "se construye también desde una experiencia de vida", desde el conjunto de personas, como es este caso, que conocen perfectamente los pasos necesarios para su proyecto de vida.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Sancho ha subrayado que "nadie quiere suplantar su personalidad" sino que se quiere "ayudar a que tengan una vida mejor". Es por ello que es imprescindible ese "derecho a expresar de viva voz lo que ellos quieren" y no únicamente a través de los representantes públicos que tratan esta materia.

"Por una parte no a través de los diputados y por otra parte tampoco a través de profesionales o de las familias. Ellos saben lo que quieren y lo saben expresar y esto es algo muy importante", ha apostillado el presidente de Plena Inclusión Madrid, quien ha agradecido a la Asamblea "ser receptiva" a sus demandas en busca de una sociedad "más inclusiva, más justa y mejor para todos".

IMPLICACIÓN DE POLÍTICOS MADRILEÑOS

Presentes en los asientos ocupados tradicionalmente por el Gobierno regional han escuchado atentos los portavoces de la Comisión de Políticas de Discapacidad. Aunque este año, como novedad, no era la primera vez que escuchaban estas reclamaciones, ya que en las semanas previas al pleno los autogestores se han reunido con grupos parlamentarios para trasladar qué cuestiones llegarían a este Pleno, facilitando un "diálogo real con responsables" políticos.

Esta sesión la ha dirigido Juan Carlos, quien ha sido el presidente de la Cámara por un día, mientras que Marina Cabascango ha ejercido como vicepresidenta. Han estado acompañados por la autoestora Raquel Eugercio, quien ha dado paso a quien ha ido planteando la palabra desde sus asientos.

Antes de que comenzara el Pleno, el presidente de la Asamblea el resto de los 365 días del año, Enrique Ossorio, ha dado la bienvenida a los participantes reivindicando la importancia de esta jornada.

Previamente, en declaraciones a los medios de comunicación, Ossorio ha remarcado que en esta materia hay "mucha unanimidad" y "reina una gran armonía" en materia de discapacidad, cuestión que no pasa en otros temas.

"Todos estamos muy convencidos de que hay que se han hecho muchas cosas pero hay muchísimas cosas más que hacer", ha recalcado Ossorio, quien ha destacado que de la Asamblea de Madrid nació la propuesta para la recuperación del derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual.