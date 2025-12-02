Personas con discapacidad ya pueden dejar constancia de su plan de vida: desde sus horas de dormir hasta la dieta

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en su visita a la Residencia Colisée de Villanueva del Pardillo, Madrid, el 14 de abril de 2025. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha publicado este martes en su página web y en el Boletín Oficial de la región (BOCM) el documento 'Plan de Vida', una herramienta que permitirá a las personas con discapacidad "expresar cómo desean vivir", incluyendo sus horas de dormir, su dieta específica o las actividades en las que quieran participar.

Tal y como han detallado a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que lidera Ana Dávila, se trata de un instrumento accesible y adaptado a todas las discapacidades para "garantizar que cada persona pueda decidir sobre su proyecto de vida".

Entre sus objetivos, también se encuentra ofrecer tranquilidad a los padres al permitirles "trazar el mejor destino para sus hijos con discapacidad cuando ya no estén". Se trata de un compromiso que anunció la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región (DER) de 2024.

El 'Plan de Vida' contempla diferentes situaciones cotidianas para reflejar sus preferencias y hábitos personales desde cuántas horas desean dormir o si desean una dieta específica, hasta la frecuencia con la que quieren hacer ejercicio, a quién avisar en caso de enfermedad, qué visitas recibir o qué propuestas de ocio prefieren.

También pueden indicar si quieren compartir habitación, participar en actividades de su asociación, centro o en una parroquia, si consienten la cesión de su imagen o explicar qué terapias les resultan más efectivas, han recalcado las mismas fuentes.

En esta misma línea, este instrumento facilitará que en las nuevas residencias de mayores se habiliten unidades específicas para que los hijos con discapacidad puedan convivir junto a sus padres, con autonomía y atención personalizada, pero compartiendo tiempo y espacio para mantener el vínculo afectivo.

Desde la Consejería han recordado que se está implantando la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028, que consta de 316 medidas y una inversión de 4.800 millones de euros. En ella participan todas las consejerías y se trabaja bajo tres ejes fundamentales: atención temprana, discapacidad intelectual, física y sensorial, y enfermedad mental grave y duradera.

Además, el Gobierno regional aprobó hace unas semanas la firma de un convenio de colaboración entre las consejerías de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de Digitalización y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para incrementar hasta un 33% la resolución de expedientes de valoración del grado de discapacidad. Con ello se alcanzarán los 80.000 reconocimientos anuales, entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones.