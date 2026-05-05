El PIB de la Comunidad seguirá creciendo por encima del nacional, un 2,7% en 2026 y un 2,4% en 2027, según BBVA Research

Archivo - Archivo.- Fachada de la Real Casa de Correos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento económico en la Comunidad por encima de la media nacional de cara a los dos próximos años, pese a la situación de incertidumbre por la situación geopolítica global, con unas estimaciones del 2,7% del PIB para este año 2026 y una subida que se moderará de cara a 2027 hasta el 2,4%, en línea con la media del conjunto del país.

Así lo han apuntado el director de Análisis económico de BBVA Research, Rafael Domenech, y el director Territorial Centro BBVA, Juan Carlos Hidalgo, durante la presentación del informe económico Situación Madrid 2026, en el que se apunta a un crecimiento del PIB en 2025 del 3,1%, tres décimas por encima del crecimiento del conjunto de la economía de España (2,8%), y una previsión de expansión que continuará en los próximos años, aunque en menor ritmo.

De cumplirse las previsiones del estudio, en 2027 el PIB regional superaría en 19,7 puntos el nivel de 2019 y, además, la tasa de paro podría reducirse hasta el 7,1% de media en 2027 y se podrían crear en torno a 169.000 nuevos empleos entre 2025 y 2027.

Todo ello en un contexto geopolítico global marcado por los conflictos en Ucrania u Oriente Próximo o la política arancelaria de Estados Unidos. En el ámbito exterior, señala que Madrid muestra una exposición a la demanda americana por debajo de la media (las exportaciones madrileñas a este país suponen un 0,7% del PIB, frente al 1,1% en España).

Asimismo, se apunta al riesgo que suponen las tensiones geopolíticas y la evolución del precio del crudo. Así, indica que un aumento del 10% anual en su cotización podría restar alrededor de 0,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de España en 2026 y elevar la inflación en torno a 0,3 puntos. No obstante, este contexto podría favorecer coyunturalmente al turismo, como ya ocurrió en episodios anteriores de inestabilidad internacional.

FACTORES DE CRECIMIENTO

Entre los factores que han apuntado para justificar la perspectiva de crecimiento han apuntado al "buen ritmo" en el que se sigue creando empleo. En este sentido, pese a que en 2025 la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad se desaceleró, el avance (2,8%) superó en 0,5 puntos porcentuales al registrado en el conjunto de España, apoyado en la fortaleza del empleo principalmente de la capital.

El arranque de 2026 hace prever que el empleo continúa creciendo a un ritmo superior al nacional, aunque desde BBVA Researcha se apunta a una cierta desaceleración fuera de la capital. La inmigración ha explicado cerca del 70% del crecimiento del empleo desde 2022, mientras que el proceso de regularización podría afectar a alrededor de 120.000 personas en Madrid.

Otro de los factores señalados por el director de Análisis económico de BBVA Research ha sido que los salarios por convenio --con aumentos pactados en convenio superiores al 4% en Madrid y una inflación por debajo de ese nivel--, algo que unido a la creación de empleo, permiten un aumento de la renta de los hogares y, por lo tanto, un mayor crecimiento del consumo.

Sobre este punto, el informe apunta que el consumo de los hogares en la Comunidad de Madrid sigue mostrando una elevada fortaleza, aunque con cierta moderación en los últimos meses. A ello se une el hecho de que los tipos de interés "siguen estando en promedio por debajo de los niveles" de los últimos años.

El informe también prevé una aceleración en la construcción de viviendas a lo largo de este año y el próximo, de modo que la inversión residencial podría ganar tracción, con las viviendas en ejecución alcanzando las 18.400 en 2026. En cualquier caso, desde BBVA Research se apunta que sectores intensivos en el uso de financiación, como el inmobiliario, muestran una recuperación aún limitada.

Sobre este punto, se indica que el importe de los créditos hipotecarios para vivienda aumenta un 33% en el conjunto de España y un 28% en Madrid. En este marco, señala que la aprobación del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda podría impulsar la construcción a futuro.

Igualmente, ha citado también la inversión pública y el aumento en el gasto en defensa, una de las partidas que recibirá más impulso en los próximos años, que podría tener un impacto relevante para Madrid dada la elevada facturación de empresas expuestas directa o indirectamente a este sector.

También la política fiscal continuará impulsando el crecimiento. Hasta diciembre de 2025, se han licitado contratos ligados a los fondos europeos NextGenerationEU y se han concedido subvenciones con ejecución en Madrid por un importe equivalente al 4,3% del PIB regional de 2024 (para el conjunto de España, el importe alcanza el 3,9% del PIB).

CUELLOS DE BOTELLA

En este escenario, ha apuntado el director de Análisis económico de BBVA Research, también existen "cuellos de botella" que están restando crecimiento o podrían restarlo, entre los que ha citado el turismo, el acceso a la red eléctrica y a vivienda asequible y la escasez de mano de obra.

Así, ha recalcado que es "difícil" que el turismo siga creciendo en las tasas que se han visto en los últimos años, aunque hasta ahora "está sorprendiendo al alza, por encima de las previsiones". En cualquier caso, el estudio advierte que podría estar aproximándose a ciertos límites de capacidad.

En cuanto al acceso a la red eléctrica, se alerta de que podría estar afectando negativamente a la inversión. Desde abril de 2025, el IPC de la electricidad ha subido un 6,0% (2,8% en la energía total). Aunque Madrid parece estar menos expuesta, el informe apunta que el efecto será negativo.

Respecto a la falta de vivienda asequible, se alerta de un "desajuste signiticativo" entre oferta y demanda, con cerca de 208.000 hogares creados en la región desde 2021 y 93.500 viviendas construidas.

En cuanto a la escasez de mano de obra en determinados sectores, en el informe se indica que el porcentaje de ocupados que no trabajan se sitúa en torno al 4,6% en Madrid, sólo ligeramente por debajo del conjunto de España, lo que evidencia "ineficiencias" en el mercado laboral.

"Con una economía diversificada y apoyada en los servicios, la Comunidad de Madrid mantiene un elevado potencial de crecimiento. Si se avanza en la mejora de la disponibilidad de vivienda, en el impulso a la inversión -especialmente en energía-, en la reducción de las ineficiencias del mercado laboral y en la consolidación de unas finanzas públicas sostenibles, la región podrá afianzar un crecimiento más competitivo, equilibrado y resiliente", resume el informe.