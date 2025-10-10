Piden 3 años y medio de cárcel para Toño Sanchís por presunta apropiación de casi 400.000 euros de Belén Esteban

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita tres años y seis meses de prisión para Toño Sanchís por presuntamente apropiarse de forma ilegal de 388.868,14 euros de Belén Esteban cuando era su representante.

El fiscal le imputa un delito continuado de apropiación indebida. El juicio arrancará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid y se prolongará durante toda la semana.

El escrito de acusación señala que el 13 de mayo de 2009 se firmó un contrato entre C. L. R. R., que actuaba en calidad de administradora única y en nombre y representación de la entidad Agencia de Servicios Lorant, S.L. de la que era socia al 50 por ciento, con Belén Esteban, que actuaba en nombre propio y en representación de la entidad Producciones Bem S.L.

En virtud de ese acuerdo, que se fue renovando anualmente hasta que expiró en 2015, Belén designó a dicha agencia como su representante exclusivo para España y el mundo y a quien, a su vez, entregaba después el pago a su representada contra la presentación de facturas a emitir por la sociedad Bem Imaging, S.L., previa deducción en concepto de retribución de un 20 por ciento sobre la cantidad en bruto que había recibido.

El acusado, que era socio al 50% de la agencia, fue quien confeccionó las facturas emitidas por la sociedad Bem Imaging, S.L. para presentarlas al cobro ante la Agencia de Servicios Lorant, S.L. y que ésta ingresara las cantidades derivadas de la ejecución del contrato.

Sin embargo, durante el periodo de vigencia del contrato, el acusado hizo suyo un importe total de 362.248,14 euros más el IVA correspondiente aplicando una comisión superior a la del 20 por ciento que estaba estipulada en el contrato sobre la cantidad en bruto que la Agencia de Servicios Lorant, S.L. había recibido en pago de la actividad artística de B. E., emitiendo de este modo las facturas de la sociedad Bem Imaging, S.L. "por una cuantía inferior a la que correspondería para que la agencia ingresara los honorarios liquidados por la prestación de los servicios artísticos".

Finalizado el contrato, y ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor, se interpuso demanda por parte de Belén Esteban, Ben Imaging S.L. y Producciones Bem S.L. contra la Agencia de Servicios Lorant, S.L. reclamando la entrega de tales cantidades.

La demanda fue estimada en su integridad condenando, entre otros pronunciamientos, a entregar a la parte actora la suma de las cantidades mencionadas, un total de 388.868,14 euros, "cantidad que, a pesar de ser requerido, el acusado no entregó".

Así, la parte demandante sólo consiguió recuperar en el proceso de ejecución de la sentencia 49.318,33 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de la vivienda en Villanueva del Pardillo "si bien estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros".

Por tanto, según la Fiscalía, el acusado tendrá que indemnizar a la sociedad Bem Imaging, S.L. a través de su representante legal en la cantidad de 339.549,81 euros, cantidad resultante de restar al total de 388.868,14 euros la cantidad de 49.318,33 euros obtenidos en efectivo en el proceso de ejecución civil.