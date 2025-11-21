Piden seis años de cárcel para un joven por una brutal paliza a una pareja homosexual en el metro de Lavapiés

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita seis años de prisión un joven de 25 años, de nacionalidad cubana y en situación irregular en España, acusado de agredir presuntamente a una pareja homosexual el 1 de mayo de 2024 en la estación de Metro de Lavapiés.

El juicio se celebrará el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal le imputa dos delitos de lesiones con la agravante de discriminación por orientación sexual.

Los hechos habrían tenido lugar sobre las 22.25 horas, cuando el procesado, "movido por sus prejuicios", se dirigió a la pareja formada por S. L. G. y D. E. G., que se encontraba abrazada en el andén.

Según el relato fiscal, el acusado empujó por la espalda a uno de ellos y, tras ser recriminado, comenzó una agresión que incluyó puñetazos, golpes y patadas.

Durante el ataque, uno de los jóvenes cayó a las vías del metro tras recibir varios golpes mientras intentaba levantarse. El otro miembro de la pareja también fue derribado y golpeado en el suelo. Ambos lograron finalmente ponerse a salvo, y el acusado fue retenido por personal de seguridad de la estación hasta la llegada de los agentes.

El acusado permanece en prisión provisional desde el 12 de diciembre de 2024, medida acordada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y ratificada posteriormente.

La Fiscalía solicita tres años de prisión por cada delito de lesiones, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante cinco años. Asimismo, pide que, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena, el resto sea sustituido por la expulsión del territorio español durante seis años, en aplicación del artículo 89 del Código Penal.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a S. L. G. con 500 euros por las lesiones, 900 por las secuelas y 1.200 por daños morales, y a D. E. G. con 850 euros por lesiones y 1.200 por daños morales, con los intereses legales correspondientes.