Pinto y Valdemoro piden a la Comunidad que estudie la llegada de Metro a los municipios

Pinto y Valdemoro piden estudiar la llegada del Metro a ambos municipios. - AYUNTAMIENTO DE PINTO Y VALDEMORO

PINTO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pinto y Valdemoro han solicitado a la Comunidad de Madrid que estudie la viabilidad de extender la red de Metro hasta ambos municipios e incorpore este análisis al próximo Plan Estratégico de Infraestructuras y Servicios de Transporte Colectivo de la región.

Desde los gobiernos locales de ambas localidades han trasladado esta petición al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, durante una reunión en la que también ha participado el presidente del Consorcio Regional de Transportes, Pablo Rodríguez Sardinero.

La propuesta busca anticiparse a las necesidades de movilidad derivadas de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos y mejorar sus conexiones con la capital y el resto de la región. Los dos alcaldes, David Conde (Valdemoro) y Salomón Aguado (Pinto), han estado trabajando conjuntamente en esta iniciativa durante la actual legislatura.

En concreto, los regidores han solicitado que el estudio se incorpore al nuevo plan regional de transportes, cuya contratación se adjudicará próximamente. De momento, la petición municipal se centra en analizar la viabilidad para una eventual prolongación de la red.

El primer teniente de alcalde de Pinto y responsable de Movilidad, Fran Pérez, ha defendido que la iniciativa permitirá anticiparse a los retos de transporte en esta zona del sur de Madrid. "Esta es una oportunidad para mejorar la movilidad de nuestra ciudad y seguir construyendo un Pinto de presente y futuro", ha dicho, aludiendo a las ampliaciones del suburbano que se han anunciado este año.

Por su parte, el regidor de Valdemoro ha destacado que la propuesta responde a una visión compartida de futuro entre los dos municipios. "Incorporar al Plan Estratégico el estudio de la llegada del Metro es dar el primer paso hacia una infraestructura que debe transformar la movilidad de decenas de miles de vecinos y reforzar la conexión de nuestras ciudades con la capital y el resto de la Comunidad de Madrid", ha incidido.