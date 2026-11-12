Piquet (FMM) califica la huelga general de "fracaso absoluto" y critica "actos vandálicos" contra comercios

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ha calificado la huelga general celebrada este miércoles de "fracaso absoluto" y ha criticado "los ataques a los comercios" que han sufrido "actos vandálicos".

Piquet ha aseverado este jueves, en declaraciones ofrecidas a los medios, que las protestas han estado alentadas "desde el propio Gobierno". Además, ha apuntado que le resulta "absolutamente incomprensible" que hubiese gente que señalase que la huelga "no era contra nadie", mientras que otros afirmaban que esta estaba dirigida "contra la oposición".

Por ello, ha criticado el "ruido" generado "por parte de los sindicatos", después de no que no les hayan "escuchado en estos años" de legislatura, y ha expresado que, para ella, se ha tratado de una "huelga preventiva" y un "calentamiento de motores" de cara a los resultados de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Por otra parte, la también alcaldesa de Alcalá de Henares ha asegurado que "el seguimiento de la huelga en el propio Ayuntamiento" de la localidad ha sido "bajísimo". "Se decretaron los servicios mínimos, pero casi todo el mundo estuvo trabajando al servicio de los alcalaínos", ha explicado, a la vez que ha agradecido la implicación de "los funcionarios municipales".

También ha condenado Piquet los ataques a comercios del municipio, especialmente "a las inmobiliarias alcalaínas", así como las "coacciones y amenazas para que cerraran" que sufrieron los empresarios.

La alcaldesa ha finalizado sosteniendo que "se mantuvo y se preservó el derecho de huelga", pero que debería haber sucedido lo mismo con aquellos que "querían mantener sus negocios y prestar sus servicios".