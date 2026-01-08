Piquet (FMM) censura la "hipocresía" del delegado al pedir unirse a VioGen cuando él no cumple sus "competencias"

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha denunciado este jueves la "hipocresía política" del delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, tras la carta remitida a 34 municipios madrileños en la que les insta a que se adhieran al Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

En declaraciones remitidas a los medios, la también alcaldesa de Alcalá de Henares ha censurado que el delegado del Gobierno envíe cartas exigiendo actuaciones a los ayuntamientos cuando él "no cumple con sus propias competencias".

Martín ha remitido esta misiva a la vista de que estos municipios cuentan con al menos ocho agentes de Policía Local, considerado el mínimo para unirse a la iniciativa, que define como una herramienta "esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género".

En respuesta, la presidenta de la FMM ha recordado al delegado que muchos de los municipios a los que se dirige "no cuentan con efectivos suficientes de Policía Nacional o Guardia Civil, carecen de medios materiales adecuados y no disponen de instalaciones dignas para que los agentes puedan desarrollar su trabajo con normalidad".

"La seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Gobierno de España y, sin embargo, estamos viendo fallos reiterados en la planificación y en la capacidad para garantizarla, incluso en eventos deportivos y grandes concentraciones, donde se han producido suspensiones o refuerzos de urgencia por la incapacidad del delegado del Gobierno", ha subrayado.

En la misma línea, Piquet ha tildado de "profundamente hipócrita" que el delegado trate ahora de presentarse como defensor de las mujeres y de las víctimas de violencia de género. "No le hemos oído pronunciarse cuando han fallado de forma reiterada las pulseras telemáticas de protección, ni le hemos visto exigir al Ministerio la renovación o sustitución de unos dispositivos que están poniendo en riesgo a las víctimas", ha denunciado.

Al hilo, ha subrayado que, "una vez más", el delegado del Gobierno "intenta distraer la atención y aparentar preocupación, cuando lo que estamos comprobando es que todo lo que depende directamente de él fracasa: la seguridad, los recursos policiales y la protección efectiva de las mujeres".

Por último, ha reclamado al Gobierno de España "menos cartas y más hechos", exigiendo más agentes, más medios, mejores instalaciones y una respuesta real y eficaz a los problemas de seguridad que sufren los municipios de la Comunidad de Madrid.