Piquet (PP) reprocha al PSOE "romper el consenso" en la FMM y votar 'no' a manifiestos del 25-N, mayores y discapacidad

Los socialistas sostienen que no se les permitió añadir nada a los textos presentados por el PP

La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet (PP), ha reprochado al PSOE "romper el consenso" en la institución supramunicipal al votar en contra de tres manifiestos sobre mayores, discapacidad y el 25-N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer).

Lo ha trasladado en una reunión de los presidentes de las federaciones de municipios del Partido Popular en Alcalá de Henares y después de una rueda de prensa de cargos socialistas de la FMM que han cargado contra su presidenta y han afirmado que el PP "secuestra" la institución.

Judith Piquet se ha referido a la reunión de la Junta de Gobierno de este lunes, a la que llegaron tres propuestas del PP a las que el PSOE votó que no.

"Lamentamos muchísimo y condenamos la actitud del Partido Socialista en algo tan importante como un manifiesto que pretendía unirnos a todos en torno a causas que deberían estar por encima de cualquier ideología", ha afirmado Piquet.

La presidenta ha apostillado que los documentos fueron elaborados por el Grupo Popular de la FMM siguiendo "el mismo reglamento aprobado durante los anteriores gobiernos socialistas, que establece los requisitos de representación necesarios para la presentación de iniciativas".

En la rueda de prensa los socialistas acusaron al PP de buscar limitar su capacidad de participación y en el caso de las iniciativas a las que ha aludido Piquet les ha reprochado no permitir que incorporaran a los textos propuestas socialistas. En el caso de la del 25-N sugirieron, por ejemplo, introducir el concepto de violencia vicaria o el "peligro del negacionismo".

Piquet ha defendido que el texto presentado por los 'populares' era "absolutamente blanco, sin carga ideológica, sin una sola referencia a leyes polémicas ni a siglas políticas, precisamente para buscar el consenso".

"Era un texto de unidad, sin ninguna alusión a la ley del 'solo sí es sí' ni a la gestión del Ministerio de Igualdad. Buscaba únicamente que todos los ayuntamientos, con independencia de su signo político, mostráramos nuestro rechazo a la violencia y nuestro apoyo a las víctimas", ha subrayado.

A renglón seguido, la presidenta de la FMM ha criticado que "ni siquiera se abstuvieron" sino que "prefirieron romper el consenso" antes de "reconocer que hay un problema de gestión en el Ministerio de Igualdad con los dispositivos electrónicos y la atención a las víctimas de violencia de género".

"NEGAR" ES UNA "FORMA DE MALTRATAR NUEVAMENTE"

"Negar que existen incidencias en los dispositivos de control, negar que hay víctimas afectadas y negar la mala gestión ministerial es dar la espalda a la realidad. Es una forma de maltratar nuevamente a las víctimas", ha añadido la regidora de Alcalá.

Piquet ha censurado que "los alcaldes socialistas no reniegan de su carnet político ni siquiera cuando deberían pensar en los madrileños a los que representan", y ha lamentado que "su único objetivo sea dinamitar el diálogo y romper los puentes de consenso".