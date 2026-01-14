El Plan de Cooperación al Desarrollo regional 2026 permitirá trabajar en proyectos de Honduras o Senegal

Archivo - Un hombre camina por uno de los campos de refugiados que conforman el gran asentamiento de rohingyas de Cox's Bazar, en Bangladesh. - MIRJA VOGEL - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de este miércoles, el nuevo Plan de Cooperación para el Desarrollo del 2026 con una inversión de 4,8 millones de euros y mediante la convocatoria pública de subvenciones a proyectos de organizaciones no gubernamentales, que permitirá trabajar en algunos de ellos en países como Honduras o Senegal.

Este programa, enmarcado en el Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2025/28, contempla la coordinación de las iniciativas con otras administraciones, como entidades locales, Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, así como con universidades y entidades privadas, ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín-.

Esta inversión posibilitará que las organizaciones sociales trabajen en países de Hispanoamérica, como Honduras, El Salvador Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador o Colombia; o de África, como Marruecos, Senegal y Níger. También puede ampliarse a aquellos países donde se ubiquen campos de refugiados o desplazados y aquellos donde las circunstancias requieran de actuaciones de acción humanitaria.

El plan tiene como finalidad el fortalecimiento de las capacidades de las personas en estos países para lograr un crecimiento con una base sólida. Además, busca abordar las raíces de la pobreza y las desigualdades, a través de la educación, la salud, el desarrollo económico y el fortalecimiento institucional; así como trabajar para el mantenimiento de la paz y paliar las consecuencias de los conflictos bélicos.

Además, permitirá continuar desarrollando iniciativas sobre seguridad alimentaria, así como para mejorar la calidad y acceso a la educación, incrementar la cobertura y calidad de los servicios de salud, apoyar el desarrollo económico a través de la innovación y el emprendimiento, y promover los derechos humanos.