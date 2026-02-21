El Plan de Empleo Joven ofrece formación a 22.965 madrileños y realiza 20.000 itinerarios personalizados

Archivo - La directora de la oficina de empleo, María José Tejedor, la dueña del complejo donde está ubicada la oficina, Susana García-Cereceda, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la consejera Rocío Albert, y la concejala de distr - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Empleo Joven ha ofrecido formación a 22.965 madrileños, ha iniciado más de 20.000 itinerarios personalizados y ha enviado un ofertas de 29.151 personas desde que comenzó a funcionar, en junio de 2024, hasta enero de 2026.

Es el balance que ha ofrecido la directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, Belén García, esta semana en la comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid sobre una iniciativa que busca mejorar la inserción laboral de los jóvenes en la región.

Este plan específico del Ejecutivo autonómico ha realizado también un diagnóstico personalizado que ha llegado a 40.000 jóvenes y un seguimiento de los itinerarios que ha llegado a 19.000 personas. Además, un 79% de los usuarios recomendarían formar parte de este proyecto.

Tal y como ha recordado García, esta iniciativa tiene una inversión de 200 millones de euros y 50 medidas con el objetivo de que cada joven "pudiera acceder o bien a una oferta de empleo o bien a un curso de formación".

"Sin duda, lo primero que se nos planteó fue el poder dar a conocer las oficinas de empleo. Muchas personas tienen ese desconocimiento de todo lo que sucede en una oficina de empleo, que no es poco", ha subrayado.

HASTA 55 ORIENTADORES LABORALES

El Plan de Empleo Joven ha puesto a disposición de este colectivo un total de 55 orientadores laborales en varias oficinas de empleo. Asimismo, la Oficina de Empleo Móvil (Empleabus) ha ido por todos los municipios para acercar estos servicios a más de 1.100 jóvenes.

Por otro lado, la directora general del Servicio Público de Empleo ha remarcado que hay tres líneas de incentivos: una de ellas para la contratación estable, otra para la formación en las prácticas laborales y otra de la formación en alternancia.

"No concebimos ninguna actuación que no tenga vinculada la actividad de empresa. Por eso, las oficinas de empleo tienen esa especialización en sectores de actividad. Somos la única comunidad autónoma que tiene de primera mano toda la información de todas las ofertas de empleo de cada empresa y de cada sector de actividad", ha destacado.