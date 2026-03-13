El plan Madrid Forestal contará con 160 millones de inversión hasta 2030 para proteger montes y prevenir incendios

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante lapresentación del plan 'Madrid Forestal' - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha presentado este viernes el Plan de Impulso Forestal, conocido como Madrid Forestal, que contempla una inversión de casi 160 millones de euros hasta 2030 para reforzar la protección de los montes y la prevención de incendios.

Este proyecto ampliará en un 40% la inversión para esta partida de cara a los próximos cuatro años, pasando de unos 114 millones entre 2021 y 2025 a un total de 159.714.000 a partir de este 2026, según ha indicado el consejero durante la presentación de la iniciativa este viernes en la Fundación Canal.

Madrid Forestal cuanta con diez ejes y 45 propuestas concretas de actuación integral en normativa, gestión, conservación, innovación, formación y gobernanza. Uno de los puntos clave es el mantenimiento y regeneración de dehesas a través de la recuperación del arbolado con plantaciones, podas e instalación de cercados.

También se contempla la mejora del paso de rebaños a través de guardaganados y mangas de manejo, ya que la ganadería extensiva "tiene un papel esencial en la conservación de los montes". Novillo ha destacado que la intervención en los montes es un asunto "urgente" y que "no puede esperar más".

Novillo ha defendido el papel de este modelo agroganadero como herramienta de prevención de incendios y de conservación del paisaje. El programa incorporará herramientas de IA para analizar grandes volúmenes de datos, automatizar procesos y generar modelos predictivos que mejoren la gestión de los bosques.

También se prevé la creación de un sistema de alerta temprana para detectar signos de deterioro en las masas forestales. Este sistema se apoyará en una red de estaciones meteorológicas en terreno forestal, sensores remotos, imágenes satelitales y drones, combinados con la observación directa de técnicos sobre el terreno.

Además, se reforzarán los trabajos de selvicultura para reducir la biomasa combustible y crear fajas naturales que dificulten la propagación de incendios, así como áreas cortafuegos según la topografía y vegetación. Se prevé ayudar a los ayuntamientos a elaborar Planes Municipales de Incendios Forestales.

APROVECHAMIENTO DE LA MADERA

El plan contempla además aumentar el aprovechamiento forestal, multiplicando por 20 la extracción de madera en los montes de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de pasar de unos 18.500 metros cúbicos comercializados en la pasada legislatura a más de 357.000 hasta finales de 2026.

Para ello, el Gobierno regional creará una red de oficinas comarcales que asesorará a propietarios privados --encargados de la gestión de casi el 65% del monte regional-- en cuestiones técnicas y económicas relacionadas con la ordenación forestal.

El Ejecutivo autonómico también quiere impulsar el uso de la madera en construcción y en elementos urbanos como pasarelas, mobiliario o estructuras de sombra, así como promover el aprovechamiento de biomasa en zonas rurales dentro de un modelo de economía circular ligado al medio natural.