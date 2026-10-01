El Planetario acoge un ciclo de conferencias sobre los avances de la astronomía en las últimas cuatro décadas

Archivo - Fachada del Planetario de Madrid, a 12 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Madrid inaugura este jueves su ciclo de conferencias de otoño 'Singularities', que recorrerá los avances más importantes de la ciencia y la astronomía en las últimas cuatro décadas coincidiendo con el 40 aniversario de este centro municipal, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El ciclo constará de seis sesiones, celebradas entre este jueves y el 5 de noviembre, en las que se contará con la presencia de conferenciantes de la NASA, la Agencia Espacial Europea, el Observatorio Astronómico Nacional, el Centro de Astrobiología, el CERN y el propio Planetario.

Las conferencias tendrán lugar los días 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre y el 5 de noviembre a las 18 horas y serán gratuitas. Todos los eventos podrán verse en directo por streaming y una vez finalizados a través del canal de Youtube del Planetario de Madrid.

La programación abordará algunos de los principales avances y retos de la astronomía y la exploración espacial de las últimas cuatro décadas, desde la búsqueda de exoplanetas y la detección de ondas gravitacionales hasta las nuevas misiones de exploración lunar o el estudio del origen y el destino del universo.

Entre los ponentes figuran el director del Planetario de Madrid, Telmo Fernández; Carlos García-Galán, responsable del programa Base Lunar de la NASA; Bruno Altieri, científico de la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea; el astrofísico José A. Caballero; el director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, y el investigador del CERN Álvaro de Rújula, que cerrará el ciclo con una conferencia dedicada al funcionamiento de la inteligencia artificial.