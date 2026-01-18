Planificación y conservar tickets, entre los consejos para unas rebajas de enero marcadas por un mayor gasto madrileño

Archivo - Una persona camina con varias bolsas de compras en la calle comercial de Preciados, a 7 de enero de 2022, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Planificar las compras, conservar los tickets y hacer un análisis de los precios que han tenido los productos son algunos de los consejos que ofrece la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid para las rebajas de enero, unas fechas que cada vez están marcadas por un mayor gasto.

Hasta el 31 de enero, miles de madrileños gastarán un porcentaje "importante y superior" a la campaña del año pasado, situándose previsiblemente entre los 111 y 112 euros por persona, tal y como ha detallado la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto Novo, en declaraciones a Europa Press.

"Se calcula que en la Comunidad de Madrid aproximadamente se van a crear cerca de 23.000 puestos de trabajo ligados a la temporada de rebajas, tanto en el sector del comercio como en aquellos sectores relacionados con la logística y la distribución", ha destacado.

Entre las recomendaciones que hacen desde el Portal del Consumidor, animan a los ciudadanos a planificar y pensar qué es lo que se quiere comprar y lo que se necesita. También plantean hacer un análisis de los precios que ha tenido el producto para "verificar que realmente se ha producido ese descuento por parte del comerciante".

Otro consejo es conservar todos los tickets porque aunque "no haya demasiadas reclamaciones" en materia de rebajas, se puede producir alguna discrepancia, por lo que guardar las facturas será esencial en caso de problema con algún comercio.

En cuanto al comercio online, Nieto ha remarcado que hay que estar atentos a los descuentos que sean excesivos puesto que los ciudadanos "podrían estar ante un riesgo de una ciberestafa o que se está suplantando la identidad de un comercio".

"Recomendamos prestar mucha atención a las páginas web donde se realizan esas compras online, verificar las pasarelas de pago y recordar que todos los productos que compren los consumidores a través de Internet tienen reconocido el derecho de desistimiento de 14 días sin dar ningún tipo de explicación", ha apuntado.

En el caso del comercio físico, la política de devoluciones durante rebajas no tiene por qué ser la misma que durante el resto del año, pero si durante el periodo de rebajas esas condiciones de devolución de los productos adquiridos en rebajas han cambiado, los comercios tienen que informarlo a los consumidores.

"Durante las rebajas, los productos que adquiramos tanto en tienda física como en tiendas online tienen la misma garantía que los que adquirimos durante el resto del año. Si en algún caso algún comercio no respeta esta política, pueda ponerlo en conocimiento de nuestra Dirección General y presentar una reclamación. Nosotros lo estudiaremos y se realizarán las acciones oportunas para que esta práctica no vuelva a ocurrir", ha defendido.

UN "PICO IMPORTANTE" DE VENTAS

Nieto ha recalcado que enero es un mes donde se produce "un importante pico de ventas" en todos los formatos comerciales más allá de la campaña de Navidad, que cada vez se está iniciando más pronto con las promociones del Black Friday y el Cyber Monday

"Aunque los precios lógicamente han experimentado subidas en los últimos años, son momentos, tanto la campaña de Navidad como la de rebajas, en los que los consumidores destinan un porcentaje de sus ingresos a hacer estas compras durante esta época", ha recordado.

Sobre el pequeño comercio, la directora general de Comercio, Consumo y Servicios ha remarcado que cuentan con "plena libertad" para establecer sus periodos de rebajas o si quieren realizarlo. Ha remarcado que es "necesario" informar a los consumidores si finalmente se decantan por esta campaña en función de sus intereses y sus necesidades.