La plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz celebra su reapertura tras 17 años de lucha jurídica, cultural y ciudadana

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la plataforma de ayuda al Teatro Albéniz han celebrado hoy jueves la próxima reapertura del teatro tras 17 años de lucha jurídica, cultural y ciudadana para restaurarlo y evitar su demolición.

Frente al Albéniz, la portavoz de la plataforma, Eva Aladro, ha señalado que será el 17 de noviembre cuando el teatro vuelva a programar funciones tras casi dos décadas cerrado. Ese día se estrenará 'Company', dirigida por la compañía de Antonio Banderas, que además fue 'plataformero de honor', "un especialista con conservar teatros, como ha hecho en Málaga".

El Albéniz, situado en la calle Paz, muy cerca de la Puerta del Sol de Madrid, está gestionado por UMusic, una de las primeras discográficas mundiales. Además, el edificio albergará un hotel, ofreciendo a sus huéspedes la posibilidad de ver las obras de teatro, generalmente musicales, que estrenen.

"Hemos salvado un teatro, preservado un edificio, con una restauración integral maravillosa y una programación que va a dar el campanazo al lado de la Puerta del Sol. El teatro está restaurado integralmente por un arquitecto especialista. Todos los vestíbulos, las escaleras, el patio de butacas y se han rescatado frescos ocultos por terciopelo por la época de cine. Es una auténtica maravilla. Es un hito único, porque cuando normalmente cuando conseguimos un BIC no conseguimos la restauración y aquí sí se ha hecho", han aplaudido.

Aladro y sus compañeros han mostrado su alegría y en un acto informativo celebrado esta mañana para subrayar que los ciudadanos "tienen que luchar por su cultural, porque si no lo hacen nos quedamos sin teatros y sin cines". "Se puede conseguir salvar y poner en valor un sitio como este", ha recalcado.

En el acto de hay han estado presentes representantes de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, el cantante Pedro Ruy Blas y el jurista Jesús Prieto, uno de los artífices judiciales de la reapertura del Albéniz. "Si no llegamos a conseguir que el teatro fue declarado Bien de Interés Patrimonial tras tres recursos no estaremos aquí. Si no llegamos a obligar a los propietarios a restaurar el teatro esto sería un bloque de pisos o solo un hotel", ha concluido la portavoz.

HISTORIA DE UN GRAN TEATRO

El teatro Albéniz se fundó en el año 1945, diseñado por arquitectos de la época con un gran retablo en su fachada en homenaje a la Suite Ibérica del músico Isaac Albéniz. Durante 20 años fue un teatro de zarzuela, comedia y musicales de propiedad privada.

En los años 70, el teatro se convirtió en el Cine Albéniz, transformándose para acoger los sistemas Cinerama y Sensuround del momento. En su sótano se inaugura la Sala de Fiestas Xairo, un psicodélico café teatro del momento.

En 1985 vuelve a ser un Teatro, alquilado por la Comunidad de Madrid, entonces recién constituida, y gobernada por Joaquín Leguina, para representar el Teatro Oficial de la Comunidad. Teresa Vico se encarga de la producción, y posteriormente, de la dirección y programación.

Durante 20 años contó con una programación ecléctica de enorme calidad. Acoge teatro, danza, ópera, música, con todos los artistas imprescindibles del siglo XX en la escena nacional e internacional. Por sus tablas pasaron desde la Royal Shakespeare Company al Piccolo Teatro de Milán hasta José Menese, el Ballet de Cuba o La Flauta mágica de Mozart.

UNA LUCHA POR SU RECUPERACIÓN

Con el nuevo siglo, el propietario del teatro solicitó ante los tribunales que el teatro deje de tener la protección urbanística que goza por su uso, alegando que el Albéniz no tiene valor arquitectónico y cultural. Quería venderlo y sacar una buena plusvalía de la operación, señala la plataforma.

La Comunidad de Madrid se personó en el litigio para defender el teatro pero se retiró después del procedimiento y dejó vía libre para que el Albéniz fuera desprotegido. El Gobierno regional, que aún mantenbía alquilado el teatro, anunció que dejaría de ser su principal sede, ya que construye los Teatros del Canal. Esperanza Aguirre, que en su programa electoral anunció salvaguardar el Albéniz, no lo hizo.

En 2005 se anunció que el Albéniz iba a cerrar y ser demolido, pues ha sido vendido a la Inmobiliaria Monteverde. La empresa tiene interés en construir pisos de lujo y comercios allí. Ante este anuncio, Berta Delgado, Eva Aladro Vico y Beltrán Gambier encabezaron un movimiento ciudadano para salvar el Teatro Albéniz de su demolición.

Gambier y Aladro idearon una estrategia jurídica basada en pedir la concesión de Bien de Interés Cultural para el teatro, y de acuerdo con la Ley de Patrimonio, bloquear la demolición para incoar ese expediente. Delgado diseñó uno de los primeros blogs en España: Ayuda al Teatro Albéniz.

Allí, desde los primeros días, cientos de ciudadanos apoyan la defensa del teatro y solicitan su protección a la Comunidad de Madrid. En un mes, cerca de 7.000 firmas ciudadanas se reunieron para solicitar protección al teatro.

Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Vargas Llosa o Chavela Vargas, quien enarbola una pancarta en el escenario, se unen en la defensa. Actores, compañías, directores, de danza, música, teatro, se unen en la gran manifestación del 5 de junio en la Puerta del Sol de ese año.

A finales de 2011, un colectivo okupó el antiguo hotel Madrid, situado en la calle Carretas. Desde allí, algunos de ellos, tirando algunos tabiques, accedieron al teatro Albéniz. El día 29 se produjo un pequeño incendio y los bomberos tuvieron que sofocarlo.

Pese a todo lo ocurrido, la Comunidad de Madrid, con el actual alcalde José Luis Rodríguez-Almeida como director de Patrimonio José Luis Martínez Almeida, todavía se negaba a darle la protección de BIC. Por ello, la plataforma inició un proceso jurídico de 10 años en el que, tras dos recursos contenciosos ante Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, además otras alegaciones y medidas, logró finalmente que los tribunales obliguen a la Comunidad de Madrid a abrir expediente de BIC al teatro.

Ello ocurrió en 2013. Pero la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Ignacio González, se seguía negando esta categoría al Albéniz, por lo que continuó la batalla en protestas, actos y manifestaciones. Le a apoyaron, además de personalidades importantes, el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la Real Academia de Bellas Artes o la Real de la Historia.

En 2016, la directora de Patrimonio de la Comunidad, Paloma Sobrini, se reunió con la plataforma para tratar una protección para el teatro. Unos meses más tarde, la entonces presidenta Cristina Cifuentes, anunció que otorgaba al Albéniz la categoría de Bien de Interés Patrimonial, "una protección algo menor, pero que preserva la sala, escenario, vestíbulo, tres plantas, nombre del coliseo y escaleras".

El teatro era entonces y ahora propiedad de los inversores Mazabi, quienes, comprometidos con la preservación, encargaron la restauración del teatro al arquitecto Antonio Ruiz Barbarín. Barbarín ha llevado a cabo "una cuidadosa y experta restauración que devuelve al teatro a su esplendor centenario", ha indicado la plataforma en un comunicado.

Para gestionar el teatro, lo alquilan a U-Music Hotel, empresa que desarrolla un modelo de hibridado con la hostelería. U-Music Hotels ha acordado que el teatro Albéniz sea reinaugurado por Antonio Banderas, con una producción de su compañía Teatro del Soho, con la función musical es 'Company', de S.Sondheim.