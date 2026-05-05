La Plataforma de Escuelas Infantiles seguirá con la huelga indefinida hasta que mejoren sus condiciones laborales

Una pancarta durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Desde el martes 7 de abril, las escuelas infantiles de la Comunidad de Madri - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, ha aseverado que la huelga indefinida que están realizando los profesionales de la región, en su mayoría mujeres, continuará hasta que mejoren las condiciones laborales.

Así lo ha trasladado este martes en su comparecencia en la comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, coincidiendo con la quinta semana de movilizaciones.

"Nos encantaría poder trasladar detalladamente a nuestra consejera, Mercedes Zarzalejo, la problemática de cada modelo de gestión --directa e indirecta-- y buscar con ella alternativas a corto y a largo plazo que mejoren toda esta situación", ha defendido.

Marín ha subrayado que "seguirán insistiendo" en la necesidad de una reunión "antes de que se lleguen a acuerdos y se tomen decisiones basadas simplemente en lo trasladado por los sindicatos mayoritarios, que aunque tengan potestad legítima, no conocen tan cerca la problemática como las propias trabajadoras".

"No volvemos a las aulas con estas condiciones. No vamos a volver.

Esperamos algún tipo de solución y llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de la infancia y de las profesionales que las sostenemos cada día", ha subrayado la portavoz.

Entre sus reclamaciones, la Plataforma pide la regulación de los servicios de atención temprana dentro del sistema educativo, el reconocimiento de las profesionales del sector de gestión directa como personal docente en lugar de personal laboral y salarios "dignos" mediante complementos que equiparen las condiciones con las de los modelos de gestión directa.

Por ello, ha convocado nuevas protestas este miércoles, a las 12 horas, frente a la Consejería de Educación; y el jueves, a las 10 horas, antes del Pleno de la Asamblea. Ese mismo día, a las 18 horas, se unirán a la movilización estatal en la Puerta del Sol.

"NOS TENEMOS QUE SENTAR CON MERCEDES ZARZALEJO"

Marín ha recordado que las reivindicaciones comenzaron el pasado 7 de abril dirigiéndose y ha justificado que han dejado de concentrarse frente al Ministerio de Educación porque el primer día la ministra, Milagros Tolón, solicitó una reunión y ya tienen "una ruta de trabajo".

"En Madrid, para que nos regule, nos tendremos que sentar con la consejera, Mercedes Zarzalejo, con la que no nos hemos sentado. Dejamos de concentrarnos frente al Ministerio porque ya estamos trabajando con ellos", ha indicado.

En este sentido, las movilizaciones de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles se dirigen ahora a la Consejería de Educación y al Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad porque "dependen de ellos" y quieren que "se escuchen" sus reivindicaciones para "mejorar" la situación".

"Zarzalejo dice que nos ha comunicado que ya se reunirá con nosotros. No hemos recibido noticias, lo habrá dicho a prensa, pero a nosotras ni siquiera se ha parado a decirnos que ya se reunirá con nosotras después de negociar con los sindicatos mayoritarios, en los que se habla de gestión indirecta", ha criticado.

Considera la portavoz que la situación de las escuelas infantiles "no es un problema del modelo de gestión indirecta", sino "de todo el sector 0-3, en el que ha habido un abandono y maltrato institucional".

EL PP DICE QUE SUS REIVINDICACIONES SON DEL MINISTERIO

Por su parte, la diputada popular Eva Gallego, quien es educadora infantil, ha manifestado que las principales reivindicaciones de la Plataforma de Escuelas Infantiles "no se deciden ni en la puerta de una Consejería ni frente al Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, sino en la del Ministerio".

"Cuando hay un problema no sirve de nada mirar a otro lado, ni confundir a quien está esperando una respuesta. En una escuela, cuando cada adulto dice una cosa distinta, lo único que generamos es inseguridad. Y eso es precisamente lo que se está ocurriendo ahora. Se está trasladando a las educadoras, a las que están en la calle, un mensaje confuso sobre quién puede resolver su situación", ha censurado.

Por su parte, el diputado de Vox José Antonio Fúster ve necesario "atender los problemas reales del sector", pero ha lamentado que se "utilice" estas cuestiones "como ariete ideológico contra la gestión indirecta, la colaboración público-privada o contra la pluralidad del sistema".

"La solución pasa por mejorar lo que haya que mejorar, corregir lo que no funcione, inspeccionar con rigor, cuidar a las profesionales, cuidarla siempre, claro que sí, garantizar la calidad y proteger a las familias. Apoyar a las escuelas infantiles es apoyar a las educadoras", ha recalcado.

LA IZQUIERDA PIDE ESCUCHAR SUS RECLAMACIONES

Desde Más Madrid han recordado que este jueves se cumple un mes desde que las trabajadoras están en huelga indefinida, una situación que ellas "no querían tener que convocad, pero que "viene precedida de años de reivindicaciones, de convocatorias de paros y de jornadas de huelgas parciales".

"De las 11 licitaciones que salieron en 2025 de escuelas infantiles, seis se quedaron desiertas porque es que incluso estas empresas se están negando a asumir y se están negando a apostar por un modelo que es que les está suponiendo también pérdidas para ellas", ha señalado la diputada Raquel Huerta.

En la misma línea, el parlamentario socialista Esteban Álvarez ha cargado contra el Gobierno regional por "montar un sistema y después decir todo aquel que lo critica es que está haciendo una bronca política".

"El tema de los salarios, el tema de las ratios y el tema de la pareja educativa (...) Yo solo puedo insistir en lo que creo que todos estamos de acuerdo. Es que son fundamentales, es que son necesarias, es que la situación actual no se puede ni se debe mantener", ha advertido.