Plataforma de universidades públicas critica que el acuerdo sigue alejado del 1% del PIB: "Es una subida inflada"

Archivo - Miles de personas durante la manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, una de las organizadoras de la huelga universitaria de noviembre, ha criticado que el acuerdo entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores sigue alejado del 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

"El plan sigue en la línea de lo que las plataformas ya anunciaron: es una subida inflada con el dinero de las matrículas y la generación de ingresos por las universidades", ha manifestado en un comunicado tras la publicación del acuerdo en el Portal de Transparencia.

Según el texto, consultado por Europa Press, la Comunidad de Madrid ligará parte de la financiación de las seis universidades públicas al cumplimiento de objetivos estratégicos y resultados medibles, al refuerzo de los mecanismos de auditoría interna y externa y a disponer de un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes del 31 de diciembre de 2028.

De los 14.790 millones de euros que se aportará entre 2026 y 2031 a los centros universitarios, 8.958 millones serán de la Comunidad de Madrid --un incremento del 41,3%--, 3.335 millones de otros fondos del Gobierno regional que no se especifican en el texto y 2.496 millones de los ingresos estimados de las universidades.

Para la plataforma, los casi 9.000 millones de euros "pueden parecer que aportan estabilidad, pero no tienen en cuenta la inflación a seis años". Añaden que la subida queda en un 0,5% del PIB, muy lejos del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El acuerdo también incluye un grupo de trabajo para repartir los fondos por objetivos, los incrementos salariales pendientes y la creación de plazas residenciales. En este último caso, la plataforma ha censurado que se obligue a los centros a realizar inversiones y cesiones de terreno, "lo que sitúa a las universidades públicas como nuevo activo de especulación inmobiliaria".

"La colaboración publico-privada aparece también como objetivo central para la generación de beneficios económicos, lo que no casa con el carácter y naturaleza de un servicio público educativo. Otros aspectos discutibles se son el condicionamiento de parte de la financiación a objetivos medibles cuya definición queda compartida entre la Comunidad de Madrid y las universidades, lo que disminuye su autonomía constitucional", ha alertado.

Asimismo, ha señalado que algunos de estos objetivos, como el mantenimiento de estudiantes matriculados, "pueden trucar la financiación dada la bajada de matriculados que la misma infrafinanciación está creando en las universidades al no permitir su crecimiento en estudios ni plazas".

Por último, la coordinadora de las plataformas ha rechazado que muchos de los fondos de ayuda sean de carácter finalistas, es decir, que "no se consolidan y no añaden estabilidad más que puntual a las universidades de Madrid". Así las cosas, ya ha avanzado que estudiarán continuar con las movilizaciones.