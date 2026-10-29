La Plaza de la Duquesa de Osuna ampliará de facto El Capricho con remodelación que sumará la peatonalización de 6.000 m2 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Duquesa de Osuna, en el distrito de Barajas, ampliará de facto el conjunto de El Capricho con una remodelación que sumará la peatonalización de 6.000 metros cuadrados, la creación de 5.500 de superficies ajardinadas y la plantación de 90 nuevos árboles y 10.000 arbustos, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de remodelación de la plaza de la Duquesa de Osuna. Los trabajos, que serán ejecutados por el área de Obras y Equipamientos, comenzarán antes de que concluya el año y se extenderán hasta la segunda mitad de 2028.

La actuación se localiza en el barrio de la Alameda de Osuna, en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de los jardines de El Capricho, sobre terrenos que históricamente formaron parte de las posesiones de los duques de Osuna y que constituían un espacio extramuros destinado a actividades de servicio, agrícolas y ganaderas. El ámbito queda delimitado por el paseo de la Alameda de Osuna al sur, el jardín histórico de El Capricho al oeste, la avenida de Logroño al norte y la calle Joaquín Ibarra al este.

ÁREAS SIN USO

En la actualidad buena parte de estos terrenos carecen de una urbanización adecuada y presentan espacios terrizos, viarios con problemas de accesibilidad y áreas sin un uso urbano definido. La intervención recuperará este ámbito y lo incorporará a la ciudad como un nuevo espacio público, mejorando al mismo tiempo su relación con el jardín histórico de El Capricho, la Casa de Oficios y el futuro Palacio Museo Alameda de Osuna, ha destacado la portavoz.

El proyecto supone una inversión de 6,7 millones de euros y busca "transformar una zona actualmente en desuso en una nueva plaza estancial vinculada al conjunto histórico de El Capricho en la que patrimonio, naturaleza y espacio público se integren para crear un entorno accesible, sostenible y destinado prioritariamente al peatón".

PEATONALIZACIÓN DE MÁS DE 6.000 METROS CUADRADOS

La intervención supondrá la peatonalización de más de 6.000 metros cuadrados, la creación de otros 5.500 de superficies ajardinadas y la plantación de 90 nuevos árboles y 10.000 arbustos. Otra de las acciones fundamentales será la restauración y conservación del patrimonio existente, así como su integración en el nuevo espacio público.

En este sentido, el proyecto, con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, preservará, restaurará y pondrá en valor elementos hasta ahora poco visibles o sin uso que serán incorporados al recorrido y funcionamiento cotidiano del nuevo espacio público reforzando la relación entre la futura plaza y el conjunto histórico de El Capricho.

La nueva plaza de la Duquesa de Osuna se organizará fundamentalmente en dos grandes ámbitos: la plaza de la Fuente y la Huerta Valenciana. La plaza de la Fuente, situada entre el palacio de los Duques de Osuna, actualmente en proceso de transformación en museo, y la antigua Casa de Oficios, actual Escuela Municipal de Música, es un espacio hoy fundamentalmente terrizo que se convertirá en una nueva plaza presidida por dos grandes plátanos centenarios protegidos y la fuente histórica.

La fuente se restaurará tanto desde el punto de vista patrimonial como funcional y recuperará su uso como fuente de agua potable mediante un sistema de accionamiento que permita reducir el consumo de agua. Además la actuación se prolongará hacia la plataforma superior que rodea la Casa de Oficios y el muro de contención. Esta plataforma se configurará como un espacio ajardinado y estancial.

LA ANTIGUA HUERTA VALENCIANA

La antigua Huerta Valenciana, situada a una cota inferior entre la plaza de la Fuente y el paseo de la Alameda de Osuna, constituirá el gran espacio central de la futura plaza. Su diseño recuperará la memoria de la antigua huerta y las caballerizas vinculadas al palacio y se inspirará en la estructura paisajística del jardín histórico de El Capricho.

Así, se organizará como una sucesión de espacios y estancias vegetales conectados mediante itinerarios accesibles, rampas y paseos, incorporando un graderío, una explanada multiusos para eventos, exposiciones y actividades culturales, zonas de estancia, áreas de juegos infantiles, un espacio para títeres, una zona de espera vinculada al colegio, praderas y áreas ajardinadas.

Habrá superficies verdes y espacios aterrazados situados a diferentes niveles, tratando de mantener y aprovechar las características del terreno existente. Además se conservará y restaurará el muro protegido de las antiguas caballerizas, recuperando sus huecos históricos y eliminando añadidos posteriores para mejorar la integración y percepción del nuevo espacio público.

EQUIPAMIENTO POR DETERMINAR

La plaza cuenta además con un espacio destinado a nuevos equipamientos por determinar. El proyecto no se limita a la propia plaza, sino que reorganizará los viarios de su entorno para mejorar la accesibilidad y reforzar la continuidad peatonal.

En la calle de la Rambla, se establecerá doble sentido de circulación en el tramo próximo a la avenida de Logroño, garantizando el acceso y salida de los residentes de la calle Monteverde. También se soterrará la red de telecomunicaciones.

Desde la calle Monteverde hacia el sur, la calle de la Rambla se transformará en un espacio peatonal con acceso únicamente para vehículos autorizados. La adaptación de sus rasantes permitirá, además, hacer accesible la Puerta de Carros, uno de los accesos históricos al conjunto de El Capricho.

En la calle de la Fuente se eliminará el tráfico rodado, transformándola en uno de los accesos peatonales a la nueva plaza desde Joaquín Ibarra. Además se conservará el muro protegido de la Casa de Oficios y se pondrán en valor los elementos patrimoniales asociados al mismo, entre ellos el acceso a la galería de escape de la Guerra Civil y el antiguo abrevadero, que recuperará su función como fuente de agua potable. En el lado opuesto se crearán taludes ajardinados y se recuperará la alberca histórica como fuente ornamental.

Por su parte, en la calle Joaquín Ibarra, se actuará sobre la margen colindante con la futura plaza para crear una nueva banda de estacionamiento que permita compensar las plazas eliminadas en la calle de la Rambla.

La actuación también abarcará el tramo del paseo de la Alameda de Osuna situado entre el callejón de Vicálvaro y la calle Joaquín Ibarra. Entre las principales intervenciones, destaca el soterramiento de la red de energía eléctrica y la eliminación de la torreta existente junto al cerramiento del colegio, lo que mejorará la accesibilidad de la acera y el acceso a las paradas de transporte público.