La Plaza Mayor de Villaverde se ampliará con una nueva zona verde manteniendo el edificio que fue el cine del barrio - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Villaverde se ampliará con una nueva zona verde manteniendo el edificio que fue el cine del barrio, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, respaldado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización en el casco histórico de Villaverde, promovido por Fun Business S. L., que ejecutará y financiará los trabajos con la supervisión del área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero al frente.

Se busca "poner en valor su patrimonio histórico y mejorar un área actualmente deteriorada". Así se incorporará una zona verde pública que ampliará la plaza, remodelada recientemente, y conectará con la plazoleta existente en la intersección de las calles Albino Hernández Lázaro, La Plata y Covachuelas.

La actuación prevé la creación de una plaza pública ajardinada que conecte y potencie los espacios libres, generando un nuevo pulmón verde rodeado de dos edificios residenciales de 30 viviendas con dos locales comerciales y plazas de garaje.

Además contará con una parcela dotacional de uso municipal y mantendrá el histórico inmueble que fue el cine de Villaverde convirtiéndolo en un espacio terciario. En total, se actuará en una superficie de 2.974 metros cuadrados, de los que 927 corresponderán a zonas verdes.

El proyecto respetará las características arquitectónicas tradicionales, incorporando mejoras de habitabilidad y criterios de sostenibilidad como cubiertas verdes, drenajes sostenibles, vegetación autóctona y zonas de sombra.

SUBESTACIÓN DE CANILLEJAS

El Ayuntamiento de Madrid también ha dado luz verde al proyecto de urbanización de la Subestación de Canillejas, promovido por Avantespacia Inmobiliaria S. L. U.

La superficie total del ámbito de actuación es de casi 18.000 metros cuadrados. Las obras se centrarán en la remodelación y ampliación de la zona verde existente, así como en la ampliación de la acera y la creación de una banda de aparcamiento en la calle Albadalejo y en la avenida de Canillejas a Vicálvaro.