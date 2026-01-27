El Pleno de Cibeles arranca con un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz - EUROPA PRESS

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles, el primero del año, ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz, con los concejales de los cuatro grupos municipales en pie en homenaje a las 45 personas que han perdido la vida en el accidente ferroviario.

La sesión plenaria acabará con una moción de urgencia, presentada por Vox, en la que busca que se inste al Gobierno de España "a la necesidad de actuaciones inmediatas en la red de Cercanías de Madrid y en materia de seguridad ferroviaria".

La Catedral de La Almudena acogerá una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario este jueves a las 19 horas. El Arzobispado recibió la pasada semana una carta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponiendo la celebración de una misa de recuerdo por las víctimas de Adamuz, una idea que la Iglesia de Madrid ya estaba barajando desde antes de recibir la misiva.

Tras hablarlo con los obispos de Getafe y de Alcalá de Henares, las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid han decidido celebrar el funeral el jueves, fecha que coincide con las misas funerales que se celebrarán en Huelva (en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced) y en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Esta misa funeral en la catedral de La Almudena tendrá lugar dos días antes del Homenaje de Estado por las víctimas, que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva, tal y como han acordado la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.