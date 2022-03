El Pleno de Cibeles, salvo PP y Vox, pide a Ossorio que se retracte por sus palabras sobre la pobreza en Madrid

Todos los grupos trasladan su apoyo a Cáritas y a la fundación Foessa

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Madrid, a excepción de PP y Vox, han aprobado durante la sesión plenaria de este martes una proposición de Recupera Madrid para que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, se retracte por sus palabras sobre la pobreza y pida disculpas a quienes "haya podido ofender".

Requerido por el informe, Ossorio lo consideró "un error" y señaló que la población cuando va por la calle se pregunta "dónde estarán los pobres" que se citan en el mismo.

El proponente, Luis Cueto, ha indicado que "se creerá muy gracioso" pero que "es un consejero que se ha burlado de los ciudadanos", y que eso le hace parecer "un patán". Ha defendido el informe Foessa, elaborado por personas con más de 30 años de experiencia y catedráticos de Universidad.

"Cuando alguien se burla de los madrileños con esa chulería y torpeza... No sé si este señor no ve pobres. No lo sé. Si pasa de la Moraleja al Club privado. Al menos que se le diga que rectifique, que pida perdón", ha lanzado, para ironizar con que "el único contacto con excluido social puede ser con su empleada del hogar". Además, ha incidido en que "a la gente le da igual que se llame pobreza o exclusión".

Desde el Gobierno municipal, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha explicado que "es mucho más habitual de lo que se cree la confusión entre pobreza y exclusión social", y ha añadido que "el informe tiene todo el aval de la Comunidad de Madrid".

"CLARO QUE HAY POBREZA"

"Claro que hay pobreza, pero hay que conocerla. Es hora de que la política pública, especialmente la social, pase a la política basada en datos. Por tanto, la pobreza existe", ha indicado a renglón seguido.

De "absolutamente reprochables y despreciables" ha calificado la concejala del PSOE Emilia Martínez las palabras del consejero portavoz. "En todos y cada uno de los distritos hay dos polos, un norte y un sur. El informe Foessa lo constata de manera muy evidente", ha subrayado para alabar a continuación "la solvencia y el rigor de la fundación Foessa y la extraordinaria labor de Cáritas".

Además, ha recomendado que acuda a clases "de empatía con los más desfavorecidos y lecciones de sensibilidad con los demás". Considera Martínez que "le vendría bien pasarse por el Banco de Alimentos, conocer las colas del hambre o visitar la Cañada Real".

"Siempre existe la posibilidad de superarla (la pobreza), pero hay una pobreza más difícil de superar, la pobreza intelectual y el desprecio negacionista hacia los más desfavorecidos", ha reivindicado.

Desde Más Madrid, Javier Barbero, ha tachado de "deleznables" las palabras de Enrique Ossorio, y ha recordado que en Madrid "hay 750.000 personas en situación de exclusión". Además, ha incidido en que "el 11% de los hogares en la capital acuden a servicios sociales" y "el informe dice que mientras que aumentan las personas excluidas, en el mismo periodo, se quita a 12.000 familias la renta mínima y el alcalde (José Luis Martínez-Almeida) calla, y no dice a la Comunidad lo que está ocurriendo".

"La desigualdad es inherente a los gobiernos del PP, que hacen que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres", ha finalizado.