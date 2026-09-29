El Pleno de Cibeles rechaza con la abstención de PP la propuesta de Vox para revisar el Tratado de Amistad con Marruecos

Migrantes continúan en los asentamientos de la playa de El Trampolín a pesar de las lluvias, a 28 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha rechazado este martes una proposición de Vox para "reafirmar la soberanía española" sobre Ceuta, Melilla e instar al Gobierno central a adoptar medidas diplomáticas frente a Marruecos, entre ellas revisar el Tratado de Amistad entre ambos países.

El PP se ha abstenido, PSOE y Más Madrid han votado en contra, mientras que Vox y los concejales no adscritos Ignacio Ansaldo y Javier Ortega Smith han apoyado la iniciativa.

La propuesta se ha debatido junto a otra presentada por el PP para expresar el apoyo a Ceuta, a sus instituciones y a sus ciudadanos tras la entrada de migrantes a la ciudad autónoma y reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad y los servicios públicos.

En defensa de la suya, la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, ha afirmado que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla "no está abierta a negociación" y ha criticado declaraciones que ha atribuido a miembros del Gobierno marroquí sobre ambas ciudades. Ha reclamado que España convoque al embajador de Marruecos y exija a Rabat una declaración "pública, expresa e inequívoca" de respeto a la soberanía española.

"La pasividad ante la presión que soportan los ciudadanos es una traición política a nuestros compatriotas. Les pido que apoyen esta proposición. No estáis solos. Vuestras ciudades son España, vuestros derechos son los nuestros y defenderlos es un deber de todo el país", ha expresado.

Cabello ha sostenido que el Tratado de Amistad de 1991 descansa sobre el respeto a la integridad territorial de los dos países. Por ello, ha defendido que España revise su relación bilateral con Marruecos.

En declaraciones posteriores a Europa Press, Cabello ha asegurado que Vox y PP habían acordado actuar conjuntamente y votar a favor a las dos proposiciones sobre Ceuta, una presentada por cada grupo. Según su relato, los 'populares' cambiaron su posición "a última hora" porque no quisieron apoyar el punto de la iniciativa de Vox relativo a la revisión del Tratado de Amistad con Marruecos.

"Por lo visto, desde Génova han debido recibir una llamada de atención", ha afirmado la portavoz quien ha indicado a esta agencia de noticias que PP pidió la votación por puntos porque "no podían votar a favor del punto 8, que consistía en revisar el Tratado de Amistad con Marruecos". "Al final se han abstenido en el conjunto de la proposición", ha añadido.

Cabello ha calificado esta abstención de "muy desafortunada" en un momento "crítico" para los ceutíes, aunque ha subrayado que Vox ha apoyado la propuesta del PP y seguirá ofreciéndole colaboración. "Es un día un poco triste", ha admitido, antes de insistir en que la "firmeza" y la "contundencia" deben guiar la respuesta ante la situación de Ceuta.