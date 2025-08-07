La población en la Comunidad supera los 7,1 millones a cierre de junio y crece un 1,43% en comparación con 2024

Archivo - Varias personas en el centro de la ciudad, a 10 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población en la Comunidad de Madrid supera los 7,1 millones de habitantes a cierre de junio de 2025 y crece un 1,43% en comparación con el mismo período del año anterior, un 0,22% en variación trimestral, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves.

A nivel nacional, España registra un nuevo record de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP). En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475).

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado estos datos y ha subrayado que "hay más personas que están eligiendo la Comunidad de Madrid para vivir, para trabajar, para emprender y para construir sus proyectos de vida".

"Es algo que nos enorgullece y algo que hace que sigamos trabajando para mejorar servicios públicos para que todas esas personas luego puedan acceder a los mejores servicios públicos que son los de la Comunidad de Madrid", ha valorado.