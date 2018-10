Podemos acusa al Gobierno regional de "perdonar sanciones" a centros concertados que cobran "tasas ilegales"

Publicado 25/09/2018 17:02:12 CET

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha acusado este martes al Gobierno regional de "perdonar sanciones" a los centros concertados de la Comunidad de Madrid que cobran "tasas ilegales" para la escolarización de los alumnos.

La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 'Francisco Giner de los Ríos' presentó ayer un estudio que revela que en el 92 por ciento de los colegios concertados de la Comunidad el pago de la cuota mensual es "obligatorio" cuando debería ser voluntario para los padres y su precio medio en el curso es de 157 euros, un 6 por ciento más que el curso pasado.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ruiz-Huerta ha lamentado que el Ejecutivo madrileño "este apostando por la educación concertada, algo que se ve "en muchas señales que hace como que "perdona sanciones" a centros concertados que cobran "tasas ilegales".

"Hay 167 colegios privado-concertados a los que se les ha abierto expediente por cobrar tasas indebidamente a las familias y esos expedientes hubieran derivado en una multa, que el Gobierno de Ángel Garrido, ha decidido archivar y hacer carpetazo y borrón y cuenta nueva", ha sostenido.

Según ha explicado, el Gobierno es quien impulsa abrir el expediente y el que decide cerrarlo, y en este caso "lo ha cerrado". "Supongo que los servicios jurídicos decidirán estudiar esa resolución o no. Esa es la realidad de lo que ha sucedido", ha contado Ruiz-Huerta.

LA COMUNIDAD "VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA"

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Europa Press que la Comunidad "vela por el cumplimiento de la normativa sobre el cobro de las cuotas de las actividades complementarias y extraescolares de los colegios concertados, que deben ser voluntarias para las familias y de carácter no lucrativo para los centros".

Para ello, además de enviar a los centros concertados unas instrucciones para aclarar y ordenar toda la normativa, la Inspección Educativa "supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, solicitando la memoria de actividades complementarias, con datos como precios, financiación o costes".

Asimismo, cuando la Inspección educativa detecta alguna "irregularidad", solicita al centro la corrección de aquellas cuestiones relacionadas con la gestión de las actividades complementarias y extraescolares que no aplican correctamente, y que la mayoría no son constitutivas de sanción. En caso de que no se corrijan, pueden ser motivo de apertura de expediente.

Respecto a las cuotas voluntarias que pagan las familias mensualmente, la Consejería asegura que es una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el portavoz 'popular', Enrique Ossorio, ha asegurado que la información que a él le consta es que "no hay cobros indebidos" y que la Consejería de Educación "está sobre esta materia y no considera que se hayan cometido ilegalidades".