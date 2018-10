Podemos, sobre anuncios de Garrido: "Si Sabina no hubiera compuesto ya 'Más de cien mentiras', aquí tendría material"

Publicado 13/09/2018 14:58:16 CET

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado este jueves que con los cien anuncios que ha propuesto el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que si el cantante Joaquín Sabina no hubiera compuesto ya su canción 'Más de cien mentiras' "aquí hubiera tenido un magnífico material".

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara regional después de la primera sesión del Debate del Estado de la Región, Ruiz-Huerta ha criticado que le ha parecido escuchar a Garrido hablar de una realidad "que no era la Comunidad de Madrid y parecía que describía 'El País de las Maravillas'".

Asimismo, le ha reprochado al dirigente madrileño que asegure que se ha cumplido "el cien por cien de un programa electoral", algo que la portavoz de Podemos asegura que "un madrileño" podrá recordar una sola cosa reseñable de lo que ha sido esta legislatura.

"Nos ha contado cien proyectos para la región. Si Sabina no hubiera compuesto su canción 'Más de cien mentiras' aquí tendría un magnífico material, por que ya conocemos cuáles son las mentiras del PP y casi al final de la legislatura Podemos decir que no solo no ha privatizado la Sanidad, sino que también han privatizado las ambulancias, la limpieza o el mantenimiento y no han reducido las listas de espera en dependencia", ha criticado.

Por último, Ruiz-Huerta ha tildado la legislatura del Garrido de "parálisis", en la que tanto él como la expresidenta regional Cristina Cifuentes "se han ocupado más de defender a sus amigos y de ocultar los casos de corrupción y defenderse de acusaciones".