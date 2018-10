Podemos pide la comparecencia en Pleno de la consejera de Políticas Sociales sobre los mendigos y la RMI

Publicado 02/10/2018 13:28:46 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado este martes una petición de comparecencia en Pleno de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, y una pregunta en Pleno "para explicar las reclamaciones a los perceptores de Renta Mínima de Inserción (RMI) de sus ingresos por mendicidad".

En concreto, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Raúl Camargo ha sido el encargado de registrar esta petición de comparecencia y una pregunta para su contestación oral en Pleno para conocer si está el Gobierno regional pidiendo a los perceptores de RMI que declaren los ingresos que perciben por la mendicidad.

"La miseria moral y política del PP no tiene límites. No solo benefician a los ricos, sino que ahora declara la guerra a los más pobres a las personas que tienen que mendigar en la calle obligándoles a tener que declarar los ingresos que perciben con la mendicidad. No es posible que gobierne una Comunidad que ataca a quienes están en situación de absoluta pobreza y por eso pedimos la comparecencia urgente", ha sostenido Camargo.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado a Europa Press que no computa los ingresos por mendicidad a las personas sin hogar que son beneficiarias de la RMI, tal y como recoge el reglamento que pauta la concesión de esta ayuda.