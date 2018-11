Podemos pide a la Comunidad que facilite informes "técnicos" que sustenten sus afirmaciones de "caos" de Madrid Central

Publicado 02/11/2018 11:16:18 CET

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha solicitado al Gobierno regional que facilite informes "técnicos y jurídicos" que sustenten sus afirmaciones de "caos" con respecto a la implantación de Madrid Central.

En concreto ha sido la diputada de Podemos María Acín la que ha solicitado al Ejecutivo madrileño una copia de los informes que justifican que vayan a llevar a los tribunales el nuevo protocolo anticontaminación aprobado por el Ayuntamiento de Madrid.

Además, ha pedido también una copia de los informes que justifican los anuncios de "verdadero caos realizados por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ante la puesta en marcha de Madrid Central".

"Hemos solicitado al Gobierno de Garrido que nos facilite los informes técnicos y jurídicos que sustenten sus afirmaciones de caos y locura respecto a Madrid Central", ha escrito Acín en su cuenta de Twitter, donde pone un enlace a la documentación del Ayuntamiento sobre la medida.

El PP y Ciudanos registraron en el Parlamento madrileño una Proposición No de Ley (PNL) para que los grupos parlamentarios se posicionen sobre la suspensión de la aplicación de Madrid Central, que consideran que afectaría negativamente a la ciudadanía madrileña por su puesta en marcha "de manera improvisada e irreflexiva".

A este respecto, la parlamentaria de la formación 'morada' criticó que refleja que el PP "no sabe ni quiere saber" en qué consiste este proyecto. "Madrid Central es una zona de bajas emisiones, que se figura que le propio plan azul plus de lucha contra la contaminación regional. Demuestra el desconocimiento y estas ganas de embarrar el debate, y no nos sorprenden", sostuvo.

Acín defendió que de los desplazamientos totales se va a afectar al 0,17 por ciento, algo que tilda de "ridículo", con lo que "las profecías de caos no podrán verse refutadas".

"Preocupa que el Gobierno regional haya decidido no gestionar más y entra en una campaña electoral directa, a falta de un proyecto contundente, detallado y de futuro. En diez años, tanto el PP como el actual presidente -- Ángel Garrido-- y como Ciudadanos verán el ridículo que están haciendo", auguró al tiempo que señaló que esta medida va a beneficiar a los madrileños mediante la reducción del 40 por ciento de contaminantes".