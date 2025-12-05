Podemos se querella contra el Hospital de Torrejón y Ribera Salud por uso desleal de fondos y denegación de prestación

Archivo - La eurodiputada y portavoz de Podemos, Isa Serra - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Comunidad de Madrid ha presentado este viernes una querella en los juzgados de Torrejón de Ardoz contra el gerente del Hospital de Torrejón y contra la empresa Ribera Salud, encargada de la gestión del centro hospitalario público, por presunta "utilización desleal de fondos públicos, prevaricación, posibles lesiones, coacciones a los propios trabajadores y denegación de las prestaciones sanitarias", entre otras cuestiones.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios Isa Serra, coordinadora de Podemos Comunidad de Madrid y eurodiputada, durante una concentración ante la sede de Ribera Salud, en la calle Núñez de Balboa, con el lema 'Ribera Salud fuera de nuestra sanidad pública'.

Una denuncia que llega después de conocerse al audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables. También, tras las informaciones publicadas por el diario 'El País' sobre el despido de cuatro directivos que denunciaron en el canal ético y las instrucciones que dieron los gestores del hospital para reutilizar material sanitario de un solo uso.

"Esperemos que esta denuncia prospere y esperemos que se haga justicia contra lo que es realmente un atentado, un delito grave contra la salud pública", ha explicado Serra.

La eurodiputada ha acudido a una manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de la Sanidad Pública, que reúne a más de cien asociaciones vecinales, plataformas y entidades, contra un sistema sanitario de gestión público-privado que "provoca la muerte".

Serra ha recalcado que la ciudadanía está "cansada" de que le estén "robando" la Sanidad Pública, "una conquista del conjunto de la ciudadanía". "No dejamos de ver, especialmente en la Comunidad de Madrid, cómo nos la están robando y hay que movilizarse, hay que salir a la calle, porque Ayuso --la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso-- y sus amigos, los de Ribera Salud, los de Quirón, no van a parar", ha defendido.

Durante su intervención, también ha aludido a un manifiesto de 260 trabajadores que rechazaban "el protocolo que aplicó la empresa" y que decía que había que reutilizar material quirúrgico "hasta diez veces", como catéteres que solo pueden ser reacondicionados por empresas ajenas especializadas.

DEROGACIÓN DE LA LEY

"Hay que hacer justicia, pero esta empresa, que es Ribera Salud, que es un buitre de la sanidad pública, tiene que irse", ha subrayado Serra, quien ha recalcado que no basta con "el hecho de apartar" al CEO, Pablo Gallart, ni "con investigaciones" como la anunciada por la ministra de Sanidad, Mónica García, "ni con cartas" a Isabel Díaz Ayuso como la remitida por la titular de este Ministerio a la Comunidad de Madrid.

Así, ha recalcado la necesidad de derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, que habilitó nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, permitiendo las concesiones. "El Hospital de Torrejón es el paradigma (...) Lo que estamos viendo aquí es que dentro de la red pública, dentro de la sanidad pública, hay buitres como Quirón, como Ribera Salud, que lo que están haciendo es no atender a los pacientes por sacar tajada, por sacar beneficio", ha insistido.

En esta línea, ha tildado de "mentira" que, tal como dice la Consejería de Sanidad, las listas de espera en este centro estén en la media o incluso por debajo de la media en la región. "La Comunidad de Madrid tiene, si no la tasa más alta, de tasas más altas, de todo el país, en lo que tiene que ver concretamente con las listas de espera en especialidades", ha zanjado.