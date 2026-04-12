La Policía de Alcalá de Henares rescata a un corzo herido en el parque de Los Cerros - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes la Policía Local de Alcalá de Henares han rescatado un corzo herido en el parque de los Cerros tras el aviso de una vecina, que alertó de la presencia del animal con graves dificultades de movilidad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El animal tenía una lesión en una de sus patas que le impedía prácticamente caminar. Un indicativo policial contactó con la persona que dio la voz de alarma, quien acompañó a los agentes y facilitó su localización en una zona de muy difícil acceso, a la que solo se podía llegar a pie.

Tras una compleja búsqueda, los agentes lograron encontrar al corzo y coordinaron la intervención con GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), desplazándose una trabajadora especializada hasta el lugar.

Para su traslado, fue necesario inmovilizar al animal, cubrirle la cabeza para reducir el estrés y asegurar sus extremidades para evacuarle en camilla hasta el vehículo policial. El corzo fue finalmente entregado a GREFA para su atención veterinaria.

La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, ha agradecido "la profesionalidad y sensibilidad" de los agentes, así como la importancia de la colaboración ciudadana para proteger la fauna. Tambien ha destacado "la eficaz coordinación con entidades especializadas como GREFA, que permite garantizar el mejor cuidado posible de los animales rescatados".