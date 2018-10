La Policía Científica solicita a la jueza del 'caso de los Espías' más pruebas caligráficas de los imputados

Actualizado 26/12/2009 11:49:28 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Científica ha solicitado a la juez Carmen Varcalcel, que instruye el 'caso de los Espías', más pruebas caligráficas del ex director de Seguridad Sergio Gamón y tres ex guardias civiles para certificar que su escritura coincide con los partes de seguimientos realizados al ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero Alfredo Prada.

El caso que afecta a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior avanza despacio a la espera de los informes caligráficos. La magistrada prevé en breve ampliar las imputaciones a cinco policías nacionales que habrían participado en las contravigilancias a Prada, según indicaron a Europa Press fuentes fiscales.

Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el 29 de febrero de 2009. La 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

En la causa están imputados tres ex guardias civiles del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid y el director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón. La jueza está a la espera de que le lleguen los informes caligráficos encargados a la Policía Científica para comprobar si la escritura de Gamón y los tres agentes coincide con las notas manuscritas sobre matrículas que aparecen en los partes de seguimientos realizados sobre Prada.

Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.

DILIGENCIAS SOLICITADAS POR PRADA

El informe caligráfico formaba parte de la batería de diligencias solicitadas por el abogado de Prada, José Aníbal, quien también solicitó a la juez la imputación de los citados policías. Tras declarar los agentes el pasado 30 de julio, se les solicitó que realizaran en el Juzgado un cuerpo de escritura para remitirlo a la Policía Científica.

Del mismo modo, Gamón dejó constancia de su escritura al finalizar su comparecencia el pasado 22 de septiembre. En su declaración, el ex director de Seguridad desvinculó la autoría de los partes de seguimiento a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, exonerando de responsabilidad a personas de su confianza.

El ex director de Seguridad explicó a la magistrada que Prada le nombró en 2005 para dirigir el área de Seguridad del Gobierno de Aguirre con la instrucción de actuar en materia de control de edificio y seguridad de autoridades para compensar los servicios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta última actividad puede ser entendida como contravigilancias, puesto que está afuera de su ámbito competencial.

Por su parte, los agentes imputados aseguraron que entre sus tareas figuraban las contravigilancias, ordenadas por Gamón. De igual modo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha reconocido que había contravigilancias, pero no espionaje.

Granados cesó a Gamón en junio de 2008 después de que desapareciera de las oficinas del Campus de la Justicia un ordenador de Juan Carlos Fernández, uno de los colaboradores de Prada. Tras su salida del departamento de Seguridad, Gamón volvió a formar parte del Gobierno regional con nuevas responsabilidades.

POSICIONAMIENTOS TELEFÓNICOS

Por otro lado, la juez reiteró hace unas semanas a Telefónica que le remita las ubicaciones de las llamadas realizadas en abril de 2008 por ocho agentes del Área de seguridad, tres de ellos imputados, relacionados con los supuestos seguimientos sufridos por Alfredo Prada y Manuel Cobo entre mayo y abril de ese año.

Según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press, la magistrada recibió en julio de 2009 una parte de los posicionamientos de las llamadas relativas a mayo de 2008, sin obtener las del mes previo.

Las mismas fuentes señalaron que la juez ha reiterado ahora a Telefónica que le envíe los datos correspondientes a abril de 2008, teniendo en cuenta que en ese mes se produjeron la mayoría de las vigilancias investigadas.