La Policía halló en el hueco de un sofá el cadáver maniatado del hombre asesinado en una caravana en Alcorcón

Un vigilante vio al presunto asesino salir descalzó de la casa prefabricada y se localizó ADN de la víctima en unos guantes suyos

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Científica de la Comisaría de Alcorcón hallaron en el hueco de un sofá el cadáver maniatado de pies y manos del joven brasileño asesinado el 24 de marzo de 2022 en una caravana, cuyo crimen se atribuye a un amigo de nacionalidad argentina.

El juicio arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid con el reconocimiento parcial de los hechos por parte del acusado, quien admitió que pudo hacerlo aunque no recuerda nada de lo sucedido aquella noche.

Álvaro A. E. se enfrenta a una petición fiscal de 25 años de cárcel por un delito de asesinato. Una de las principales pruebas de cargo es el hallazgo del ADN de la víctima en unos guantes negros localizados en la chabola donde vivía el procesado.

El vigilante de la parcela donde se ubicaba la caravana avisó a la Policía tras observar manchas de sangre en el lugar. Tras ser alertados por un indicativo, la Policía Científica realizó una inspección ocular y localizó el cuerpo sin vida del joven en un hueco de un sofá en forma de L.

El cadáver presentaba multitud de cortes, un fuerte golpe en la cabeza, las manos atadas y estaba "en una especie de arcón" del sofá. Los agentes hallaron un palo de grandes dimensiones en el registro y un cuchillo.

TESTIGOS PRESENCIALES

El instructor del atestado policial, del Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional, ha detallado que una vez localizado el cuerpo, se precintó la casa prefabricada y se habló con el trabajador que había alertado a la Policía.

Este trabajador vio cómo una persona salía descalza de la caravana y le comentó que había ido a buscar al brasileño porque le había robado unos objetos. El lugar estaba repleto de manchas y salpicaduras de sangre por la pared.

Un testigo identificó a esa persona como un amigo del joven, detallando que vivía en la calle y que solía andar por la zona por las noches. En el exterior de su chabola, se localizaron unos guantes negros manchados de sangre y en el interior, restos de las mismas cuerdas con las que se había maniatado a la víctima. En los guantes se halló el ADN de la víctima.

Álvaro A. E., alias 'El Gaucho', cuenta con antecedentes por delitos a la autoridad, robo con fuerza e intento de homicidio por apuñalar a un hombre en la plaza de las Escuelas de la localidad.

En su declaración, el encausado manifestó que sentía mucho lo ocurrido, manifestando a preguntas del fiscal que no recordaba nada de lo sucedido aquella noche pero reconociendo que pudo hacerlo. Al parecer, el procesado discutió con su amigo después de que éste le robara unos efectos personales.

HECHOS JUZGADOS

El escrito de calificación señala que durante la noche del 23 al 24 de marzo de 2022, el acusado acudió a un recinto vallado en el que se almacenan casas móviles sito en carretera de San Martín de Valdeiglesias a fin de encontrarse con Y. R. da C. para acabar con su vida.

La víctima utilizaba habitualmente esas casas para pernoctar, -- concretamente en la casa móvil con número de bastidor 39PF02-- y, de hecho, fue allí donde le ató las muñecas por detrás de la espalda con una cuerda mientras que con otra de mayor diámetro le rodeó el cuello por delante, se la pasó por la axila izquierda hacia la espalda, la anudó con la que le sujetaba las muñecas, y continuó hacia las extremidades inferiores hasta atarle los tobillos.

De esta manera, según la Fiscalía, Y. R. da C. "quedó inmovilizado en posición fetal sin posibilidad de mover los brazos ni extender las piernas, y, por tanto, de defenderse de forma alguna".

Pese a tenerlo inmoviliazado, y "buscando provocarle un dolor inhumano y sabiendo que el mismo no era necesario para su propósito de causarle la muerte", el acusado propinó varios golpes y cortes a la víctima con un objeto cortante causándole heridas incisas, erosiones, escoriaciones y equimosis en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en los dos brazos, en la espalda y en las dos piernas.

Finalmente, le golpeó en la cabeza de forma reiterada con un objeto "romo", causándole un traumatismo craneoencefálico que provocó una hemorragia subaracnoidea que condujo a la muerte. El acusado se encuentra privado preventivamente de libertad por estos hechos desde el día 4 de abril de 2022.