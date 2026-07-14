La Policía investiga la muerte de un hombre con múltiples puñaladas en un piso en Las Tablas

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación en torno a la muerte violenta de un hombre de unos 37 años de edad que esta mañana ha aparecido con múltiples heridas por arma blanca en la cocina de un piso en el barrio de Las Tablas, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Los hechos han ocurrido en torno a las 9.50 horas de este martes en la calle Cirauqui de Las Tablas, hasta donde se han trasladado personal de emergencias tras recibir un aviso alertando de un fuerte olor a producto químico que emanaba de una vivienda, ha informado la Policía Nacional.

A su llegada, Bomberos de Madrid han tenido que acceder a la vivienda por una ventana, comprobando más tarde que en la cocina había un hombre, español de 1989, tendido en el suelo con varias heridas por arma blanca. Sanitarios de Samur-Protección Civil le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente han confirmado el deceso.

Al acceder a la vivienda el personal de emergencias ha sufrido picor de ojos, lo que podría vincular el fuerte olor a producto químico con algún elemento tipo gas pimienta. Además, en la casa han encontrado un cuchillo de unos 20 centímetros, según han señalado fuentes policiales.

Al lugar se han trasladado agentes de la unidad de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.